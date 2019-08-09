【健康解迷】翻煲水有重金屬、冰水有菌？營養師拆解7種飲水迷思

人體有70%由水組成，只是喪失10％水分時亦即會感到不適，可說是「飯可以唔食，但水唔可以唔飲」。日常生活中我們會接觸不同的「水」，但看似清澈的水是否如眼看一樣無雜物？飲水機的水、未煲滾的、翻煲的、存放太耐的、加冰的和有氣的水是否都不適合飲用？來聽聽米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心(Harriet)的解釋。

1：飲水機的水

Harriet指出高溫可殺死水中的細菌和微生物，而水的沸點是100℃，但飲水機通常只會把水加熱至約81.5℃，她表示雖然81.5℃已可殺死水中部份細菌或微生物，但不會比100℃殺得更徹底。如果是使用從供水商訂購的樽裝蒸餾水、定期清洗水機及水槽、避免用手接觸出水位置，便不用太擔心。相反，有些人會自行把自來水添進水機，Harriet表示過程中自來水接觸空氣和其他物件的機會增加，受污染的機會亦會提高。另外，即使是蒸餾水，Harriet亦建議存放時間亦不要超過兩星期。 2：存放太久的水

網上有說法指如經常飲用放置得太久和不新鮮的水，會減慢成年人的身體代謝反應，對發育造成負面影響，中老年人喝後則會加速老化，Harriet就表示這說法並無科學根據。 至於水可以存放多久，Harriet說要視乎存放前的處理方法和存放情況，如果水已經煲滾，放涼後密封處理，污染機會低的話，存放兩星期亦無問題；如使用普通、非密封式的家居器皿，她就建議只存放一、兩天；另外，即使是密封包裝的樽裝水，如開蓋後直接用口飲用過，亦不宜放置太久，最好一日內喝完。

2：自來水

Harriet引述水務署資料表示，香港食水經過多重沉澱、過濾及消毒過程，從濾水廠輸出時是符合世衞的《飲用水水質準則》，可直接飲用。然而自從濾水廠輸出後，食水會經過許多儲水池、水管，難以確保渠道是否100%清潔和安全，途中有機會帶上細菌或被污染，因為自來水最好先煲滾才飲用。 現在很多家庭都會安裝濾水機或濾水器，過濾後的自來水是否100%清澈無雜質呢？Harriet表示這要視乎所用的濾水產品的規格，可以過濾多少、過濾甚麼雜質，有些產品會標明可過濾重金屬或微生物，例如獲美國國家衛生基金會NSF53認證的濾水器可有效減少鉛含量，市民購買再安裝前最好先了解家中水質和需求。 3：重覆煲滾的水 有說法指反覆煮沸和沸騰過久的水，水中的鎂、鈣等重金屬和亞硝酸鹽的濃度會提高，容易引起腸胃不適，造成腹瀉和肚脹。Harriet表示自來水中的確有以上物質，但含量非常少。根據世衛提出的標準，每公升自來水只可含50毫克硝酸鹽及3毫克亞硝酸鹽，而香港自來水每公升則有4.4毫克硝酸鹽及0.004亞硝酸鹽，即使重覆煲滾後兩者的含量上升10倍，亦比世衛標準低。如跟加工肉類相比，硝酸鹽及亞硝酸鹽的含量更高。

5：加冰粒的冰水

據早前的報道，香港有60%連鎖快餐店使用的冰粒樣本驗出大腸菌群含量超標，飲用後有機會患上腸胃炎。除了存放方法，Harriet亦表示要視乎用甚麼水來造冰，如果水本身已經受污染、含超標大腸桿菌，那麼造出來的冰也會含菌。Harriet建議如果在家製冰，最好使用用密封式的冰模。至於外出用餐時想避開「有菌冰」，只有走冰了。 6：氣泡水（Sparkling water）

Harriet指出氣泡水是加了二氧化碳或碳酸的性，呈微酸性，亦無卡路里，成份或純水幾乎一樣。雖然與水無大分別，口感卻與汽水一樣，但Harriet亦不建議以氣泡水取代水、整日飲用，對於胃本身不好的人容易引胃氣脹，而且碳酸亦會影響牙的法瑯質。

7：只喝蒸餾水、礦泉水或礦物質水是否最安全？

Harriet指蒸餾水就是無雜質的純水，長期飲用並無問題。

而礦泉水是天然水，取自高山或地下水，因而含有礦物質，如鋅、鈣和鎂等等，含量比經過濾的自來水高一點。而礦物質水則是在純水中人工添加礦物質，如鎂、鉀、鐵等等。不過Harriet就不建議大家長期飲用礦泉水和礦物質水，尤其是腎功能欠佳的，因為如果未能完全排，便有機會影響心臟成肌肉功能。