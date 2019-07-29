【兒童健康】 均衡飲食助減少情緒不穩　十大有益心理健康蔬果

均衡飲食對小朋友的成長發展十分重要，偏偏很多小孩都不愛吃蔬果。而瑞典早前一項研究發現，原來2至9歲兒童吃蔬果的份量多，自尊心和社交能力都會更好。而另有一個研究更羅列出十種對心理發展有益處的蔬果，鼓勵大家多多進食。

據瑞典哥德堡大學2017年的一項研究，團隊追蹤歐洲各地逾7600名2至9歲兒童，根據健康飲食評分（HDAS）得分來判斷兒童飲食的健康程度，簡單而言，HDAS得分越高，飲食越均衡。然後，團隊每周針對孩子情緒表現再作問卷調查，了解健康飲食與兒童情緒之間的關聯性。

結果發現愈是飲食均衡的孩子，其後的2年間，家長對小朋友的心理健康程度亦愈滿意。而透過研究，團隊進一步發現攝入足夠的蔬果有助孩子在發展自尊、情緒穩定、親子關係和同儕相處上有正面的影響。另外，小朋友如每周進食2至3次魚類亦能幫助孩子的自尊發展。至於很多家長都嚴格控制的糖分，研究也為它「平反」，報告指出在兒童飲食加入適量的糖分有助心理健康。

另一個研究團隊亦在心理學期刊《心理學前沿》發表了10大對心理健康有益的蔬果，證實能減少抑鬱的症狀，也能提高生活的積極性。團隊建議生吃或簡單烹調以下蔬果，取得的功效會較大，能夠令人保持心情愉快和積極樂觀的心態。

十種蔬果排名如下：

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