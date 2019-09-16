【開學壓力】親子關係只剩下成績　一科退步誘發女兒多種痛症

剛剛開學半個月，很多家長已在為子女準備測驗和考試。有心理輔導員表示，家長在子女開學、考試和呈分試時，會感受到更多的管教壓力。曾有學生在考試之中略為退步，身體便開始出現不同痛症，母親對成績更是大為緊張。心理輔導員勸勉親子關係勿只以成績為主，宜建立其他快樂的泉源。

（GettyImage） 剛開學不久，家長和學生已共同感受到新學年的學業壓力。香港浸信會醫院高級服務督導主任（輔導及病人支援）、心理輔導員邱敏儀指，每逢開學、臨近測考和升學呈學前，家長和學生亦會同感壓力。 邱敏儀較為深刻的一個個案是，女兒升上了一間較為催谷的學校，母親對女兒的成績非常緊張。當女兒有一科的成績稍為下跌，女兒和母親亦感到巨大的壓力，女兒開始出現多種痛症，更比之前更想無時無刻地上網，而媽媽更害怕女兒的成績從此一落千丈。

邱敏儀後來和母女倆回顧女兒的成績和親子關係，「當中讓媽媽理解到，即使女兒的成績稍為退步，其實她的程度也是很好，不用過分擔心」。而且，從女兒溝通後，發現原來她並沒有任何社交平台的帳戶，令她和朋友沒有共同的話題，從而令她很想常常上網，期望找到同齡朋友的話題。

邱敏儀說，很多家庭的關係之中，媽媽的焦點、甚至整個家庭的主題也只圍繞住子女的成績，當成績一旦後退，整個家庭也會陷入陰霾之中。邱敏儀及後建議母親在女兒上學後，建立自己的興趣，為自己和丈夫增加私人時間，為家庭關係注入其他快樂的元素，給予大家喘息的空間。

(VCG圖片) 家長可以留意自己有沒有以下的徵狀： 1.情緒 時常感到憂慮，例如看到子女的手冊上被老師寫上評語，便開始「災難化」，害怕孩子愈學愈曳。 2.行為 脾氣變得暴躁，甚至不理會旁人的看法，在公眾場所責罵孩子。 3.身體 睡眠質素差、失眠，或者比以前更易患上傷風感冒，又比以前難以痊癒。