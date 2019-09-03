老公唔做家務像大細路　竟成媽媽最大壓力來源？

對於很多媽媽來說，照顧不停哭鬧的小朋友非常有壓力。不過有研究發現對於媽媽來說，最大的壓力來源並不是小朋友，而是幼稚的老公。

意大利帕多瓦大學一項研究從工作、婚姻、家庭關係、育兒等方面分析女士生活中的壓力來源，發現有46％的女士認為，老公比起孩子為她們帶來更大負擔。而老公成為媽媽的壓力來源主要歸咎於3個因素。

1.老公像大孩子 研究分析指，普遍男士都要去到43歲之後才具有全盤思考、保護家人等能力，有媽媽表示：「我不會對7歲的兒子有太多期待，但一個35歲的男人平常表現得像個7歲孩子，就會令我覺得難受有壓力」

2.老公在家做好人

大多數的家庭中，爸爸都是當好人的角色，和孩子用朋友身份相處，一起胡鬧、玩耍。而媽媽在家中則做一個惡人的角色，負責管教，在孩子的角度會比較不受歡迎。有媽媽表示「媽媽負責在教育上做決定，常常會覺得一出問題就是自己的錯，因此會感到緊張和害怕。」

3.老公不做家務 根據研究調查發現，每5對夫婦就有1個老公不做家務，有些男士認為做家務是女人的責任，有些男士甚至會用陪小朋友玩作為藉口不做家務。這種情況下如果媽媽需要工作，晚上回到家中又要做家務，身心疲累之下容易有壓力。

父母放工後還要回家照顧小朋友，跟進學習進度容易積聚壓力。臨床心理學家鄧詩琪博士建議父母應該要給自己足夠的休息時間，放工後給予自己30分鐘至1小時的「me time」行街或飲杯咖啡，休息一下才乘車回家，回家後亦應該要有充足休息和定時食飯。

另外，父母應該要有私人時間，每1至2星期和朋友聚會，多點夫妻二人的私人時間。於「me time」發展興趣、運動，減慢生活節拍，精神壓力亦會隨之減低。