【親子教養】父母一日崩潰6次　氹瞓覺、哄食飯尤感壓力

小孩子喜歡玩耍，有時為了玩，連吃飯、睡覺也可以放棄。不過，為人父母者，當然希望孩子能培養良好的生活習慣，作息定時、飲食均衡，往往因小孩的「反叛」貪玩行為而崩潰。近日就有研究顯示，父母每天至少有6次為了孩子而崩潰，其中頭幾名包括氹瞓覺、哄食飯等。

(GettyImage) 英國一個研究邀請了2,000名當地父母進行分析調查，發現父母每天因孩子的日常生活而情緒崩潰6次，至少40分鐘處於焦慮的狀態。崩潰事件簿包括氹小朋友睡覺、完成功課、減少面對屏幕的時間，還有進食有益的食物、讓他們執房，以及準時出門口等等，相信不少父母也有共鳴。 研究也指出，小朋友令父母情緒大爆發的搗亂情況最常發生在家中（46%），而商店和餐廳也分別有13%及10%。他們會塗鴉牆壁、幫自己化妝、把底褲套在自己的頭上，或是偷偷地拿走糖果等。

出門需多花12分鐘

參與研究的家長又透露，每次和孩子出門必須多花12分鐘、在逛食品店要多花14分鐘，早上要額外騰出11分鐘只是為了給他們穿好衣服，以及12分鐘讓他們在早餐面前吵吵鬧鬧。

以下的行為或者大家會覺得有趣，但作為父母看到自己的孩子做時，感受或者就不再一樣。例如4分1的小朋友會在吃完朱古力後，臉上比口中的要多；在父母專注在其他事情上時，孩子會拿出油漆來玩；又或者孩子喜愛爬到「不尋常」的空間，包括狗窩和洗衣籃……