【繪本推介】以共讀增加語言刺激　專家推介4本繪本鼓勵表達

言語治療師Miss Carley表示人的語言需要在一定的語言環境刺激下發展，上一輩雖然在此方面認識不多，但因為大家庭下兄弟姐妹多、鄰里關係密切，小孩有較多說話的機會。相反，現在家長多為雙職和一孩家庭，加上電子產品這單向式活動的影響下，導致小孩溝通機會減少，言語發展亦較差。要補充現代生活在語言學習的困難，共讀繪本是不錯的選擇，以下是Miss Carley推介的繪本。 攝影：黃舒慧

Miss Carley指除了家庭背景和電子產品影響下，過份照顧周到亦會讓小孩失去溝通動機和表達機會，試想想當小孩想吃零食或口渴了，但他還未說出需求，大人看到他「嘴郁郁」便已馬上遞上餅乾，小孩日後還怎會懂得開口說話呢？因此除了以共讀來輔助，家長也需要營造良好的語言環境。

在繪本選擇方面，Miss Carley稱可從共讀目的或小孩的程度來選擇，以下為3個選擇小貼士和推介繪本。

就著不同的目的，Miss Carley表示挑選繪本時也有技巧。 1. 引起小孩的閱讀興趣和養成習慣 如小孩是兩、三歲，已可讓他自行挑選圖書，當小孩成長至有自主權，閱讀時投入度亦會較高。 2. 就年齡和程度選擇 年紀較小或認知、理解能力較差的，可選揀文字較少、故事性較低的，單憑一頁圖書已能掌握內容；如兩歲以上或能力較佳，可選擇圖畫細節較多、情節較多、邏輯性強一點的。 3. 根據閲讀需求選擇 如果家長純粹想享受親子時間、培養孩子閱讀習慣或提升理解能力，可選擇文字較少、或沒有文字，在共讀過程中自由發揮，把閱讀變成創作遊戲。

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《顏色妖怪》 《顏色妖怪》 非常有吸引力的立體書，可引起小孩注意力，適合3歲以上小孩認識情緒。Miss Carley指小孩未必懂得表達心中感受，而《顏色妖怪》則像《玩轉腦朋友》般把各種情緒形象化，並用不同顏色表達，例如黃色是開心、生氣是紅色、藍色是傷感。家長可以在過程中向孩子發問「你甚麼時候會生氣？」，「生氣時又會怎樣？」讓小孩嘗試表達情緒。

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作者：言語治療師媽媽Miss Carley

作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan/

喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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