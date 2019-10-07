史丹福心理學講師分享教女經歷　成功令孩子自己限制使用iPad時間

凡為人父母的，莫不希望教養出既聰明又專注的子女。但在這個數位化的時代，容易讓人分心的事物實在太多，也幾乎避免不掉。但是未來這世上會有兩種人，一種是注意力和生活被別人牽著走的人，另一種是可以自誇「不會分神的人」。要能不分神，可謂是21世紀最重要的本事。

這是史丹福大學心理學講師尼爾艾歐（Nir Eyal）多年來研究心理、科技之間互動以及如何配合的心得，他在CNBC撰文指出，這是家長未能充分授權子女自我管理時間的最大錯誤。

艾歐以自己教導子女為例……（點圖看看艾歐如何令女兒學懂自我管理使用iPad時間）↓↓↓

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艾歐指出，重要的是，規則是由子女來定，不是由父母主導，且能自主掌握來落實。最大的好處是，當時間一到，老爸不必扮黑臉來介入。

唯有讓兒童自我監控自己的行為，才能學得不分神的祕訣。艾歐表示，其中可以學到的一個經驗是，分神和其他問題一樣都是有待解決的問題。不論是大企業或是小家庭，當在能感受到安全且受支持的環境下討論問題，就能共同解決問題。

可以肯定的是，科技變得愈來愈深入且霸佔人的生活。我們和我們的下一代都需要認識，這些產品設計的目的，無非是希望人投入更多時間和精力，實在有必要強化克服容易被分神的能力。明智地運用時間，既是我們的責任，也是權利。

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