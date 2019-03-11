【母乳餵哺】邊餵邊玩手機都有壞影響？媽媽必讀5大不良哺乳習慣

有愈來愈多人選擇讓寶寶喝母奶，哺乳的好處已經是眾所皆知的事，但哺乳過程的艱辛是只有親身經歷過的人才知道。我們都知道哺乳是一個很大的挑戰，但即使寶寶把乳頭咬到破皮，或脹奶時的痛苦不堪，都不會阻止妳繼續哺乳。但有些親餵時的習慣卻可能會讓哺乳效果扣分喔！

一、堅持按表操課

如果妳是個上班族媽咪或是一個非常忙碌的人，按表操課哺乳是很實用又方便的選擇，但寶寶可不一定會照做，尤其是3個月以下的嬰兒。要記得，寶寶跟妳一樣是人，不會每天都在固定的時間點喊餓，尤其新生兒的胃還很小，每次喝的量不多，一天最少餵8次以上，加上每個寶寶的食量都非固定，有的食量增加得很快，有的則很慢，很難抓得準，所以建議寶寶餓時就餵。若媽咪硬要按表操課，很可能在寶寶還不餓的時候強迫餵食，或者時間還沒到寶寶就餓得大哭，這樣可就不好囉！

若媽咪不知怎麼掌控餵奶時間，可以參考以下一些分齡建議（點圖瀏覽）：

二、使用手機，沒有眼神接觸

許多媽咪餵母奶時都會有個習慣，就是看電視、滑手機來打發時間，據調查指出，有高達6成以上的媽咪，都曾在哺乳時使用手機，究竟這麼做是否恰當呢？

其實寶寶在喝母奶時是較為清醒的時候，多跟寶寶有眼神交流或輕聲說說話，對寶寶來說都是很好的互動，也能培養他的安全感。若少了這一層互動，長期不跟寶寶接觸，就可能影響寶寶日後的人際互動與依附關係。

甚至有些寶寶會感覺到媽咪的注意力是在手機而非自己身上，就會把原本含住的乳頭吐掉，不肯繼續喝。或者媽咪也可能因過於專注手機而沒察覺到自己抱孩子的姿勢改變，讓寶寶感到不舒服，也就難繼續安心喝奶。因此，建議媽咪們哺乳時還是要專心喔！

有些寶寶會感覺到媽咪的注意力是在手機而非自己身上，就會把原本含住的乳頭吐掉，不肯繼續喝。（Gettyimages／視覺中國）

三、限制喝奶時間

有些媽咪除了餵奶時程要按表操課以外，就連親餵時都要看時間，例如：這一餐一定要在20分鐘內餵完。

但是母奶有分前奶、後奶，前奶含有豐富的乳糖與水分，可以解渴；後奶則含有豐富的蛋白質與脂肪，可以解餓，所以最好兩者皆要喝到。

親餵時，建議先讓寶寶喝單側乳房的奶水，單側乳房從脹奶變鬆軟，就表示前後奶都有喝到。可以等寶寶自己停止吸吮，拍完嗝後，觀察一下寶寶是否還想喝奶，如果沒有飽再讓他喝另一側的奶水。一般來說，寶寶喝完單側乳房的時間平均為20分鐘左右，不過不用替寶寶限制時間，讓寶寶自己決定喝多久、要不要喝。

一般來說，寶寶喝完單側乳房的時間平均為20分鐘左右，不過不用替寶寶限制時間，讓寶寶自己決定喝多久、要不要喝。（Gettyimages／視覺中國）

四、邊餵邊吵架

在很多媽媽群組常可以看到，長輩質疑喝母乳的寶寶吃不飽、營養不夠等等，而起了一些爭執，雖然是出自好意關心，但無形中卻增加媽咪的壓力，使情緒受到影響，若媽咪在哺乳期間有壓力、憂鬱、易怒等不良情緒，不僅會影響乳汁分泌，發生奶水不足的狀況，還可能會使寶寶感覺不安，間接影響寶寶對喝奶時的經驗有不好的連結，因此，保持愉快的心情是相當重要的喔！

五、服用成藥

哺乳期間，媽咪吃進去的東西都會直接或間接影響乳汁，比較令人擔心的就是用藥問題，某些藥物會產生副作用，甚至會直接通過乳汁被寶寶吸收，所以服用任何藥物之前，最好先問過醫生或藥師再服用。

某些藥物會產生副作用，甚至會直接通過乳汁被寶寶吸收，所以服用任何藥物之前，最好先問過醫生或藥師再服用。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】