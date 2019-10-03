【小島學園4】7天體驗脫離對父母的依賴　懂得感恩旁人的辛勞

61位小朋友在暑假被父母「賣豬仔」，需要在遠離市區的大浪村生活7天。這一個星期，他們嘗試自己照顧自己、嘗試多元化的課堂模式、嘗試和大自然共處，終於到了最後一天，父母將到小島上接他們回家，並了解他們7天的成果。陳葒校長和小島營的總幹事凌Sir也認為，這一個星期最主要是讓孩子知道自己有能力，也讓家長更有信心放手讓孩子飛翔。 攝影：高仲明 攝錄：詹郭敏、呂榮棟、陳錦超 剪接：呂榮棟

經歷了7天，終於重見父母。 「港孩」是近年社會為孩子冠上的標籤，形容他們在生活上處處被寵壞，日常起居也被照顧得事事周到，令他們失去應有的技能，變成只會唸書和考試。但是，有一群家長狠下心來，希望為小朋友的童年帶來轉變，於是「賣豬仔」讓孩子參與了小島學園的暑期7天體驗營。 在第一天上島，小朋友們對陌生的住宿環境、伙食，甚至對大自然的昆蟲都感到害怕。第一天的晚上，更有小朋友嚎哭，想念家中的睡床、想念家人。「我會問他們，你是想念家人，還是只想有個人在身旁？」7天體驗營的總幹事凌智豪說，假如小朋友是想念家人，會提議他們寫家書表達思念，又會給他們解釋現狀是難以讓他們回到家中。「這是很好的機會，讓他們脫離家中，但沒有脫離對家人的情感，令他們明白、感恩平日家人所做的事不是必然。」他說。

在營中，小朋友曾體驗親手摘菜、煮食再自己洗碗，才了解原來一頓美味的飯菜背後，雖然辛勞地預備和善後。「他們突然明白原本洗碗很辛苦，原來家中的浴室很乾淨、衣服洗好了，並不是必然的，要懂得感恩。」凌Sir說。

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