【小島學園3】五行課、實行4A學習原則　知識、行為與生活結合

61位小朋友在小島上生活7天，當然不會無所事事。陳葒校長希望小朋友在島上可以體驗「無牆學校」的學習方式，課堂和學習都不會限制在課室內，課堂活動亦能上山下海，小朋友更不會坐定定聽書，必須動手去嘗試，深化學到的知識。小島學園提出「4A」的學習模式，並鼓勵島師在小島上實踐各種創新的教學方式，讓教與學繪出新的一章。
攝影：王淑君
攝錄：詹郭敏、呂榮棟、陳錦超
剪接：呂榮棟
上木工課。（王淑君攝）
教育是給予孩子「彈藥」來面對未來的世界，讓我們來想像他們在二十年、三十年後，成為社會的主人翁時，他們最需要的是什麼才能？從中學校長到創辦「陳校長免費補習天地」的陳葒校長認為，一定不是「應試技巧」。
因此，小島學園在設計體驗營的課堂和活動時，亦秉持着「4A」的學習原則：自主（Autonomy）、關聯（Association）、實境（Authenticity）、成就（Achievement）。小朋友在7天之中，不只玩樂，也需要上課。除了中文和英文課堂，亦設有「五行課」、「4A學習課」和「自主學習課」。「五行」包括金工（STEM）、木工、下水、煮食、耕種；4A學習則會按小島目前面對的生活難題，由學生去探究問題的成因，並以創意想出解決的辦法；自主課則能讓學生按興趣，選擇自己喜歡的課堂。
在今年的小島營，學生有機會學習急救、利用大自然的物品製作濾水器、到海邊製作獨木舟並嘗試航行等，知識與環境環環相扣，學生一邊動手一邊學習。陳校長說：「有些小朋友一到沙灘就說害怕，不敢下水，最後也玩得不亦樂乎。即使他們之後不再玩獨木舟，他們也會記住自己曾勇敢嘗試的感覺和美好經歷。
完成後充滿成就感。
家長延伸島上的學習歷程
今年，小島學園轉為自負盈虧的社企，小島營的收費也比往年高了一些。或許是收費的原因，今年的學生比往年的特質有所不同。「想曳又不太敢曳，反而公主、王子比較多。」
小朋友到了島上，沒有家長和工人姐姐的照顧，對自己的起居要一腳踢，在島上也有生活自理課，學習洗衫、摺衫和煮食等。不過，當離開了小島，重回舒適的家中，小朋友又會不會一下子把所學到的都「歸還」了呢？
陳葒表示，教育最需要家長的配合，「如孩子在島上學會洗衫，或者不需他回到家就每天都要洗，可能一星期洗一、兩天，把島上的知識延伸到家中」。