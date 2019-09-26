【小島學園3】五行課、實行4A學習原則　知識、行為與生活結合

61位小朋友在小島上生活7天，當然不會無所事事。陳葒校長希望小朋友在島上可以體驗「無牆學校」的學習方式，課堂和學習都不會限制在課室內，課堂活動亦能上山下海，小朋友更不會坐定定聽書，必須動手去嘗試，深化學到的知識。小島學園提出「4A」的學習模式，並鼓勵島師在小島上實踐各種創新的教學方式，讓教與學繪出新的一章。 攝影：王淑君 攝錄：詹郭敏、呂榮棟、陳錦超 剪接：呂榮棟

上木工課。（王淑君攝） 教育是給予孩子「彈藥」來面對未來的世界，讓我們來想像他們在二十年、三十年後，成為社會的主人翁時，他們最需要的是什麼才能？從中學校長到創辦「陳校長免費補習天地」的陳葒校長認為，一定不是「應試技巧」。 因此，小島學園在設計體驗營的課堂和活動時，亦秉持着「4A」的學習原則：自主（Autonomy）、關聯（Association）、實境（Authenticity）、成就（Achievement）。小朋友在7天之中，不只玩樂，也需要上課。除了中文和英文課堂，亦設有「五行課」、「4A學習課」和「自主學習課」。「五行」包括金工（STEM）、木工、下水、煮食、耕種；4A學習則會按小島目前面對的生活難題，由學生去探究問題的成因，並以創意想出解決的辦法；自主課則能讓學生按興趣，選擇自己喜歡的課堂。

在今年的小島營，學生有機會學習急救、利用大自然的物品製作濾水器、到海邊製作獨木舟並嘗試航行等，知識與環境環環相扣，學生一邊動手一邊學習。陳校長說：「有些小朋友一到沙灘就說害怕，不敢下水，最後也玩得不亦樂乎。即使他們之後不再玩獨木舟，他們也會記住自己曾勇敢嘗試的感覺和美好經歷。

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