【小一面試現場直擊】男拔附小面試　日常生活問題聽指令睇卡通片

拔萃男書院附屬小學首輪面試日期原本於上周四開始，後來改期至今日，進行為期三日的首輪面試，2020/21年度報考小一的人數與去年相若，約4000人，當中取錄150名學生，約27人爭一個學位。據知，每日共進行4場面試，上、下午各兩場，每場約300多人，全日面試人數約1300人，由今日起至17日一連三日舉行。 攝影：高仲明

今日第一場面試由早上8時半開始，考生由父母陪同下到達學校門口，但大部分家長未到8點就已經到達，需要在門口排隊等候。現場天朗氣清，陽光普照。大部分小朋友都穿上裇衫，打上煲呔，精神奕奕準備面試。學校向來主張閱讀，在排隊等待期間，不少小朋友也拿著書藉閱讀，靜候入場。



男拔附小面試

面試全程約兩小時，家長將小朋友送抵面試場地後，需離開學校範圍，待面試完畢在指定時間，家長又要再行上斜坡接回小朋友，上落共四次，大考家長腳骨力。

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約300人可進入第二輪面試 校長羅錦麗早前曾在小一簡介會上提到面試共兩分輪，第一輪面試約300人可入選次輪面試，面試佔分數85％，今日的第一輪面試佔30％。要求學生表達能力強及有自信，但小朋友的品行同樣重要，故此在第一輪面試時，若小朋友出現不聽話，走來走去，甚至搶人玩具，欺負人等行為，就可能落入候補名單。如果小朋友專注力不足，未能理解老師指示及專心聆聽，即使高分，也可能不會取錄。校長表示面試問題的難度會定得稍高於5歲小朋友的水平，以篩選出最合適的學生。



我們在面試現場訪問了多位參加完面試的考生，他們分享面試內容如下：

首輪面試於10月尾至11月初公布，約300人可進行第二輪面試，並將於11月7日至29日舉行，12月19日將公有取錄結果。