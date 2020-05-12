BB扁平足勿急着買矯形鞋墊　9成長大後恢復正常　這樣走路可改善

孩子在學走路時，許多家長都會特別注意走路姿勢是否正確，常常擔心會有扁平足問題，但其實大部分幼兒時期的扁平足，都會隨著年齡增長的發育，逐漸恢復；台灣南投醫院物理治療師楊育菱指出，孩子在成長過程中，足弓就會跟著孩子的活動產生變化，又以2歲到6歲之間發展最快，直到8至10歲左右就會漸漸發展成熟。

足弓支撐人體活動 宛如避震器功能

其實當人站立時，骨頭排列及韌帶會給予足弓支撐，行走時，肌肉也會扮演動態穩定的角色，幫助足部能承受全身重量，並給予支撐、伸縮、扭曲、彈跳等功能；楊育菱物理治療師表示，尤其內縱足弓，就是當人體行走或跑步時，透過適度的彈力與扭力，藉由吸收地面的反作用力，達到吸震的效果，讓人體可以適應各種地形，宛如避震器功能。

0到2歲幼兒O形腿 屬正常發育過程

楊育菱物理治療師進一步解釋，但幼兒的足部並未發育完全，也因此包括0到2歲時雙腳會呈現O形腿、2到4歲時為X形腿，都屬於正常的發育過程，直到4至6歲才會恢復正常排列，即使發現幼兒出現功能性扁平足現象時，家長也只需多觀察並追蹤足弓的形狀，一般而言5至7歲時就會逐漸恢復，最晚在10歲之前也會自然形成，僅5至10%的扁平足無法自然恢復。

透過足部運動 助幼兒足弓發育

家長也可把握幼兒2至6歲的足弓發育時期，透過足部運動來幫助足弓發育，像是利用腳趾做運動或和同伴互相踩腳踏車，或是學企鵝走路方式，也就是利用腳跟走路以訓練小腿前側肌肉肌力，但若發現屬於合併足外翻的扁平足，則需透過足弓矯正鞋墊加上運動，才能幫助足弓正常發展；楊育菱物理治療師呼籲，在孩子足部發展階段，家長只要多點觀察，就能避免錯誤的姿勢產生。

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