【秋冬湯水】初冬來到！2款湯水為家人補益潤燥｜謝嘉雯中醫師

冬主「藏」， 腎藏「精」，冬天與腎相應，是進補的好時機，多吃有補益元氣作用的食物，可為來年春天貯備能量，有利春天肝氣升發。不過現在秋冬交替，立冬雖過，但仍帶有秋燥的節令，天氣仍乾燥，欲進補又不想上火，就要巧妙搭配潤燥生津的食材。以下推介兩款有補益潤燥作用的湯水， 適合初冬時飲用。

1.姬松茸玉竹豬腱湯

材料：玉竹30克，姬松茸60克、豬腱適量、鹽少許。

製作：豬腱汆水、玉竹洗淨。姬松茸沖洗後，先用溫水浸泡30分鐘，之後連浸泡水一起與玉竹、豬腱，加水同煮。水沸後中慢火熬煮約2小時，加鹽調味便可。

功效：姬松茸又稱巴西蘑菇，是一種藥食兼用的名貴真菌。近代研究發現姬松茸有抑癌、提高免疫力、降血糖等功效，因此對增強抵抗力有所裨益。配合味道清淡的玉竹，既能滋陰潤肺，又不會喧賓奪主，蓋過姬松茸的濃鬱菇香，口感極佳，特別適合轉季時咽乾鼻燥、皮膚痕癢、嗜睡神疲的的人士飲用。

2.滋陰補腎烏雞湯

材料：黃精30克、金華火腿30克、雪耳一個、烏雞一隻。

製作：先將藥材黃精洗淨、金華火腿切片、烏雞去皮和內臟後切塊、雪耳清洗乾淨並浸泡數小時至軟身，然後將所有材料加水同煮。水沸後轉慢火熬煮1至1.5小時左右便可。

功效：黃精性味甘平，既補脾益氣，又能潤肺滋陰，其作用緩慢，因此可作久服滋補之品。

中醫認為黑色食物有補益腎精的功效，烏雞的蛋白質、維生素等含量比其他雞高， 但膽固醇和脂肪含量卻很低，因此烏雞被中醫視為補虛勞、養身體的上乘佳餚。雪耳滋陰潤燥，又可令湯帶有膠質的潤滑口感，佐以金華火腿肉絲提升鮮味， 入冬後常喝此湯，不但滋補肺脾腎，更可滋陰養顏， 補而不燥。

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。

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