兒科醫生詳解2歲以下嬰兒不能用枕頭原因　無助護頭型只會害死BB

知名募資平台嘖嘖早前與一家業者合作推出了「嬰兒枕」，宣稱這款嬰兒枕頭能夠讓寶寶睡得更好、更舒服，減少寶寶半夜哭鬧的機率，讓爸媽獲得更多休息時間。甚至以「送給寶寶們的禮物」做為口號，吸引大批新手爸媽爭相資助購買，整個募資計畫在短時間內超標4倍，熱門程度可見一斑。

聲稱對寶寶有多種益處的U型嬰兒枕頭（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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但這時候批踢踢（台灣討論區）有一篇文章快速竄紅，撰文者是一名兒科醫生，這名兒科醫生的妹妹傳了嬰兒枕頭的商品連結說想送給小孩當禮物，沒想到這位兒科醫生看了之後暴怒！甚至直批這是「標準殺嬰」！到底是怎麼一回事呢？一起來了解一下吧！

「今天不打爆你我剪執照！」 兒科醫生反駁廠商說法原文（點圖放大閱讀）↓↓↓

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最主要讓這名醫生爆氣的原因是，2歲以前嬰兒用枕頭會提高窒息風險！但嬰兒枕廠商卻避談這件事。再來是這個嬰兒枕主打的Ｕ型缺口：聲稱能護頭型、避免嬰兒睡覺時翻身滾動。其實這2點對嬰兒來說都非常危險！因為寶寶頸椎形狀的關係，完全不需要枕頭，寶寶的頭本身就是一顆完美的枕頭了！再來是若嬰兒學會翻身，基本是無法控制他們睡覺的位置。若寶寶翻身臉朝下，極有可能因為這個枕頭的設計而翻不回來，進而造成窒息。

基本上這個枕頭的每個功能，都被這位兒科醫師狠狠打臉，打到體無完膚！它的功能幾乎沒有一點是符合嬰兒需求的！國際上的所有文獻也都證實嬰兒枕對於防側翻、頭型塑造全都無效，甚至有國家禁賣嬰兒枕！各為爸媽們，千萬別被黑心商人有機可乘啊！寶寶是不需要枕頭的！

這篇文章在批踢踢爆出來後，網友開始大舉進攻！要求廠商下架或是給個說明。廠商也在短時間內回應了，但第一篇聲明稿讓網友更憤怒了：

結果稍晚又出了第二篇下架聲明：

照顧寶寶不是一件簡單的事，每個寶寶從出生到穩定成長的過程，雖然感覺飛快，但其實充滿了危險和不易，也因為如此一定要聽從的醫生專業指示，或是遵照媽媽手冊內的建議，別亂搞啊！不然很容易就會造成一輩子的遺憾。最後祝福各位爸媽都能順順利利看著孩子平安長大、成家立業！再次呼籲照顧寶寶請聽從醫生指示！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】