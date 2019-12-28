【新手媽媽】記憶力、注意力下降？　14種可能患上產後抑鬱症症狀

編按：雖然很多新媽媽產後或多或少都會出現一定的不良情緒，但這並不表示新媽媽就患產後由抑鬱症或焦慮症了。新媽媽不要忽視不良情緒，也不要把情緒問題過分放大，理性對待才能從根本上解決問題。

哪些人容易出現產後不良情緒？

很多新媽媽都會出現產後不良情緒，但程度有重有輕，持續時間有長有短，一般來說，以下幾種類型的新媽媽更容易「撞上」產後不良情緒。

很多新媽媽都會出現產後不良情緒。（unsplash／adroman）

獨生女

目前，生育主體主要是「80後」、「90後」的獨生子女。她們從成長到結婚、懷孕、生育，幾乎一直都是家庭的重心。一旦重心轉移到剛出生的孩子身上，新媽媽一下子很難適應，從而成為產後不良情緒的高發群體。

白領女性

白領女性通常受教育程度高、收入水平較高、工作條件較為優越，她們常常對自己和下一代的要求都較高，考慮的問題也多，因而擔心和煩惱的事情也相對較多。

高齡初產婦

醫學上通常把年齡超過35歲的初次懷孕生產的女性，稱為「高齡初產婦」。高齡初產婦遭遇的妊娠風險較大，她們常常會因為過度擔心高齡生產帶來的不利因素，如產後身材的恢復等問題而產生心理負擔。初產婦年齡越大，就越容易出現緊張、恐懼、抑鬱和焦慮的情緒。

白領女性通常擔心和煩惱的事情相對較多。（unsplash／danedeaner）

低齡生育的女性

生育年齡低於20歲的女性，由於工作條件，經濟能力等限制遇到的煩惱事比其他產婦要多得多。

有性格缺陷的女性

通常，擁有多疑、自卑、悲觀、嫉妒、完美主義、自我中心、孤僻和膽小等性格的女性更容易出現產後不良情緒。

另外，還有一些女性由於某些原因未婚先孕，或是離婚，或是與丈夫關係很差等，她們面對來自家庭和社會的諸多壓力，往往更容易出現恐懼，焦慮，悲觀等不良情緒。

有性格缺陷的女性更容易出現產後不良情緒。（unsplash／anthonytran）

自我們感覺不錯，需要擔心情緒問題？

一般來説，產後自我成覺還不錯的人，通常會以一種比較積極的態度來面對生活，她們出現情緒問題的概率會小一些。不過，這也不表示她們就完全不需要擔心情緒問題。

心理健康的關鍵在於個人心境處於良好狀態，個體與外界環境和諧相處，從而呈現出思想、情感、行為與軀體上的愉悅歡欣。這種條件下，只有自我感覺良好是不夠的。因為自我感覺較好的人，往往自我評價較高，容易以自我為中心，走向另一個情緒極端，而這類情緒往往會對周圍的人產生負面影響，最終也會影響到新媽媽的情緒。

情緒低落、想哭，擔心會抑鬱？

有些新媽媽偶爾出現情緒低落、悲觀、想哭的情況，就憂心仲仲，擔心自己患抑鬱症了。殊不知，最初新媽媽可能只是一時的情緒低落，而由於長時間受到「自我感覺」的影響，一段時間後其可能就真的「抑鬱」了。

不過，如果新媽媽總是情緒低落也不能忽視。不良情緒是一種消極能量，累積到一定的程度就會發生質變，表現為明顯的抑鬱症狀。

自我感覺較好的人容易走向另一個情緒極端。（unsplash／liangkevin）

沒有胃口還失眠，與情緒有關嗎？

出現產後焦慮、抑鬱等不良情緒的新媽媽，通常食慾都不太好，甚至感覺不到饑餓，精力和熱情都會減退。也有些新媽媽會出現暴飲暴食、愛吃垃圾食品的現象。在排除身體疾病的因素下，新媽媽沒有胃口或暴飲暴食都可能與情緒有關。

不好的睡眠對產後心理健康也有不良影響，無法入睡或失眠更是產後抑鬱症最常見的症狀之一；而產後不良情緒又會進一步加重新媽媽的睡眠症狀，形成惡性循環。

如果新媽媽連續很多個晚上都無法入眠，甚至當孩子已經睡着時依然無法入睡；或者是感覺非常疲憊，想要睡覺，但當躺在床上，又由於心有所思無法正常入睡，那麼就需要引起重視了；還有一些新媽媽有着與失眠相反的症狀，如總是昏昏欲睡，甚至無法好好照顧自己和孩子，也與情緒問題有關。

感覺很糟，但不知是矯情，還是真抑鬱？

即使新媽媽總是感覺情緒低落、不想活動、對周圍的人和事都不感與趣，也不要立刻就給自己貼上「抑鬱症」的標籤；因為這樣只會加重新媽媽的心理負擔，使不良情緒進一步惡化，最終演變成產後抑鬱症。

新媽媽應學會自我診斷產後抑鬱症的正確方法。除了自我感覺之外，還可以通過一些專門針對產後抑鬱的測量工具來判斷自己是否患上了產後抑鬱症。

如果新媽媽連續很多個晚上都無法入眠就需要重視了。（iStock）

新媽媽產後情緒自測

下面所列舉的一些感受多為遭受產後抑鬱症困擾的女性發出的聲音，新媽媽可以對照着看一下自己有多少情況符合：

－不管做甚麼都覺得心裏壓抑

－每天至少哭一次

－一直或大部分時間都覺得悲傷

－記憶力很糟糕

－無法集中注意力，也無法做出決定

－以前愛做的事情、愛吃的食物，現在興趣索然

－即使孩子已經睡了，但還是無法入眠

－總是有強烈的挫敗感和內疚感

－沒有食慾或暴飲暴食

－鬱鬱寡歡，甚至產生一些可怕的想法

－焦躁易怒，有時甚至會對著孩子抓狂，對丈夫更是毫無耐心

－對未來感覺很無助

－感覺怎麼也無法擺脫這些情緒

－想逃離或結束自己的生活

遭受產後抑鬱症困擾的女性會有多種改變。（unsplash／all_who_wander）

有些新媽媽可能會覺得自己跟上述一兩種症狀很符合；但總的來說，她們還是會渡過情緒低潮期，生活也會慢慢好轉，從而擺脫這種情緒。但是產後抑鬱症患者很可能跟上述很多甚至所有情況都相符，有時整天都會被這些情緒籠罩著。如果新媽媽對上述症狀中的四五種表示認可，且持續2週以上，則很大可能患有產後抑鬱症。

以上內容節錄自《遠離產後不良情緒做快樂新媽咪》。

《遠離產後不良情緒做快樂新媽咪》書封。（萬里機構）

書名：《遠離產後不良情緒做快樂新媽咪》

作者： 劉忠純，楊燦

出版社：萬里機構