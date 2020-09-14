BB未夠3個月不建議出門　穿太多可發燒　新手爸媽必須知的幾件事

3個月內嬰兒儘量不要去公眾場所、醫院等，若想帶寶寶出門透氣，可選擇一般公園，或較空曠通風的地方，以減少病毒傳染機會。同時，出門務必注意保暖、防曬和吹風3件事，隨時照護寶寶的健康。

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坐了4周的月子，媽媽想帶寶寶出門走走或來個小旅行，3個月內寶寶可以帶出門嗎？會對寶寶造成影響嗎？

3個月內寶寶儘量別去公眾場所

台灣小禾馨小兒專科診所主治醫師戴君芙認為，3個月內寶寶雖然可以出門，但最好不要常出門，因為這階段的寶寶免疫力較差，容易受到感染，一旦發燒就必須住院，所以不建議3個月內寶寶去公眾場所、醫院等地方。爸媽若真的想帶寶寶出去透透氣，可選擇一般公園，或是較空曠通風的地方，因一般飛沫傳染通常在2公尺以內，處在空氣流通的場所，病毒量較低，而在人多封閉場所，若有一、兩人咳嗽、流鼻涕，便有可能飛濺到孩子身上。

3個月內寶寶發燒可能是穿太多

如果發現3個月內寶寶體溫達38°C以上，第一件事先脫掉衣服，試試有沒有機會降溫，戴君芙醫師分析，寶寶汗腺不發達，當穿太多無法散熱時，就會造成體溫太高，若脫掉衣服便能降溫，代表是穿太多而導致。但是，如果這麼做之後，寶寶體溫仍超過38°C，就是真的發燒了，這時候應該立即掛急診，3個月內寶寶發燒要進行抽血和住院，後續需要進行打針和抗生素治療。

3個月內寶寶出門注意3件事

戴君芙醫師提醒，3個月內寶寶還小，出門不能輕忽這3件事（點圖放大閱讀）▼▼▼

新生兒需開始補充維他命D

戴君芙醫師表示，1歲以下的純母乳寶寶或配方奶一天少於1,000c.c.寶寶，應額外攝取維他命D。曬太陽雖然可幫助維他命D吸收，仍稍嫌不足，建議從新生兒階段開始幫寶寶補充，以免鈣質吸收不良，引起佝僂症。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：嬰兒3個月之內儘量不要帶出門！這件事阿嬤終於沒說錯】