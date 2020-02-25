【沉迷手機】調查指學生放假日用手機逾3.5小時　兩類人更易上癮

小朋友日日停課「宅」在家，不敢經常外出遊玩，可能每天都會留在家中做「低頭族」，容易沉迷看手機，讓父母非常「頭痕」，有研究更指出有兩類人更容易沉迷用手機。

一個由理大、教大、東華學院及澳洲紐卡素大學組成的7人醫護團隊在上年於一份名為「Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking」的學術期刊裏發表了研究報告，探討香港小朋友及青少年沉迷手機的情況。研究以紙筆問卷的形式訪問了葵青、荃灣、觀塘及油尖旺區內15間中小學，共1901位介乎7至17歲的小三至中三學生，分析他們使用手機的情況、睡眠質素、社會支持度及情緒狀況，亦邀請了他們的父母或主要看護人填寫有關家庭狀況的問卷。

學生日用約2-3.5小時手機 有沉迷及上癮的情況調查結果發現，這些學生在上課日平均每天使用約1小時50分鐘（109.6分鐘）在手機上，假期時每天更使用超過3.5小時（218.5分鐘）手機。在十個與沉迷使用手機有關的選項中，最多人同意的首四項依次是：「不能忍受沒有智能手機」、「身邊的人告訴我用得太多手機」、「我比預料中使用手機的時間更長」及「即使日常生活受到嚴重影響，我也不會放棄使用手機」。總括而言，實驗結果顯示部分學生過分依賴手機，以致出現一些上癮的症狀。

女生更容易沉迷用手機

可能有人以為沉迷手機的人會以男生為主，因為我們認為男生都喜歡在手機上玩遊戲，而事實上，男生沉迷網絡及電玩遊戲的機率的確比女生多出14%。不過，在使用手機方面，這次的研究亦與過往的調查一樣，均發現女生比男生更容易沉迷使用手機。

原來，男生和女生使用及沉迷手機的情況和原因也各不相同。男性通常會用智能手機玩遊戲、剪片、看漫畫及打電話（有時作商業聯繫）；而女性則傾向用手機程式聊天、上社交網站、聽音樂及打電話。簡單來說，男性喜歡用手機找尋資訊及玩遊戲，女性則喜歡用手機進行溝通。因此，我們不難理解女生為何會較容易沉迷手機：因為她們覺得網絡可以增加她們的社會資本，令她們得到家人及朋友的支援。特別是在壓力大的時候，這些網絡上的社交支援更顯重要。

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高學歷父母致孩子沉迷手機

沉迷手機問題多多在1797位受訪學生的父母或主要看護人當中，超過85%至少有中學學歷，更有約11.4%受過高等程度或以上的教育。研究顯示，這些擁有較高學歷的父母或看護人使學生更容易沉迷手機，可能是因為他們都忙於工作，以致忽略了孩子，又或者是因為他們會催谷子女讀書，令子女更常用手機學習及找朋友。

比起成年人，青少年更容易過分使用手機，因為他們可能比較缺乏自制力，並渴望接近朋輩及與他們保持聯絡。沉迷使用手機會影響身體健康，導致喪失視力及各種肌肉及骨骼問題，亦會促使精神健康問題如抑鬱及焦慮，影響人際關係及學校適應力，甚至引致犯罪。

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香港人手機佔有普及率偏高 中學生幾乎人手一機香港在全球手機佔有普及率中數一數二。2017年全港741萬人口中，擁有智能手機的人士便佔553萬人，佔總人口差不多75%；到2021年，估計超過八成的香港人都會擁有一部手機。學生使用手機的情況方面，根據2017年政府統計處顯示，在香港10至14歲的學童中，估計約有76%的男生及79.8%的女生使用智能手機；而在15至19歲的青少年中，更有99.2%的男生及98.4%的女生使用手機。

其實不止是香港，亞洲以致整個世界的手機使用率也在不停上升，怎樣善用手機及管理時間是一個重要的議題。不想讓子女過份沉迷用手機，家長們或許要多花時間和子女相處和溝通了。停課「宅」在家雖然較悶，但亦可以是一個很好的契機，讓父母及子女之間有更多的交流！

參考資料

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