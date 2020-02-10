【武漢肺炎】子女長時間被困家中　社工建議這樣設計活動時間表

踏了2020年，香港人面對一個重大的挑戰。這陣子，相信大家都被「擔心」、「憤怒」、「焦慮」、「心噏」等的情緒淹沒。武漢肺炎不斷確診的上升數字、孩子停課又延長、生活被打亂陣腳、手機被各種訊息轟炸，搶口罩、消毒用品的恐慌襲得自己透不過氣來。

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文︰賴雯丹姑娘（註冊社工）

即使雙職父母home office在家，人在心不在，也沒有心情，沒有時間陪伴孩子? 我們是否一直比這些負面情緒支配，還是可以善用時間，好好安排一下在家的事情？

1. 設定瀏覽即時通訊、新聞以及社交媒體的時間

網上太多真真假假的訊息，每刻觀看會直接影響了自己的情緒，可以設定早、午、晚3個觀看的時段，不要被泛濫的訊息淹沒自己。同時可將WhatsApp 的顯示通知關閉或調較至震動模式，避免每時每刻的鈴聲呼喚打破了你的思緒，也直接影響了你的情緒。大人的情緒會直接影響孩子，因此，第一步先要管理好自己的情緒，管理即時通訊的使用時間。

2. 每早與孩子一同計劃當天的事情

孩子放假在家，不能一整天都是上網、看電視、做練習、看書、做運動及做家務。可以與孩子列出該做及想做的事情。重點不是做些什麼，而是讓他們學習將該做及想做事情列出來，並學習編排時間，讓學習有時、運動有時、玩樂有時、休息有時……讓孩子有參與及決定的機會。

3. 有質素的親子共聚時間

需要Home Office的家長，與孩子溝通好，何時是家長及孩子自己的時間，何時是共同的親子時間。親子時間可以做些什麼？這是一個可以做平時沒有時間處理的事情。可以按孩子的理解力而講解香港現時發生了什麼事情；可以一同致電關心非共住的長輩及親人，學習表達關心；可以一起「斷捨離」，將衣物、玩具、書本等整理；可以一同做家務、弄午餐；可以一起看看書，玩玩桌遊遊戲。

4. 身心健康不能少，齊來動動身體靜靜腦袋

長期逗留在家足不出戶，我們的身體會放緩了下來，相反腦筋會因憂慮而緊繃了？防疫其中很重要的是要有健康的身體，也要有健康的心靈面對逆境。那麼就來動動身體、靜靜我們的腦筋吧！可以跟YouTube 跳下K Pop舞；可以拉拉筋跳跳繩；可以播播放鬆的音樂；可以跟著靜觀頻道學習呼吸。

最後別忘記，休息是為走更長的路，好好的管理時間、管理心情、管理關係！香港人，加油！一起走下去，一起抗疫！

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《新年來了，要盡情玩》凌婉君姑娘】

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