【武漢肺炎】別再說沒時間做手工看課外書！讓假期延長得更有意義

武漢肺炎疫症當前，所有學校宣佈停課至三月一日。假期突然變長了，放假本是開心事，但這個「疫症假」，相信我們沒有多少人會放得開心。因為疫症當前，人人自危，大部分可供小朋友娛樂的場所及設施都關門了，很多課外活動都要暫停了，甚至連朋友家人亦不太適宜拜訪了。 要和孩子一起好好地善用悠長假期，實在不是容易的事。

文︰韓曄姑娘（註冊社工）

為免孩子過份鬆懈懶散，家長可以先和孩子一起訂立一個時間表，而這時間表內亦盡可能摻雜不同原素的活動。 這不但可訓練孩子的大小手肌及不同智能，亦讓孩子的感覺不致沉悶和單一。 以下貼士乃從不同範疇出發，大家可以參考一下：

智玩

玩，可以培養孩子的多元智能。 而這個玩，要玩得有智慧，不是任讓孩子自己玩，而是可以和他一起玩，或安排家人一起玩。至於在家玩什麼，不同的桌上遊戲都值得推介，傳統的如康樂棋、波子棋、飛行棋、啤牌、UNO牌等，另類桌遊如閃靈快手、Monopoly Deal、璀璨寶石等，都是有益有趣的玩意。大家想找多些點子，可以在網上找。

只要不是涉及暴力及色情書，什麼書都可以鼓勵孩子看。除了買書外，大家可以善用香港圖書館，因關館借不了書，可考慮圖書館的電子書。另大家亦可善用家長朋友網絡，互相交換書去看，令彼此閱讀的書種可以培增。

運動

在家做簡單運動可考慮對牆打乒乓球或原地呼拉圈等， 但因地方不大選擇並不多。故可以去一些人流較少的空曠地，跑下步、打下波、附近郊外行下山，呼吸一下新鮮空氣都是至佳選擇。

只要不是涉及暴力及色情書，什麼書都可以鼓勵孩子看。（Jerry Wang/Unsplash）

吃和煮

在家飲食最安全，故趁著假期可讓孩子參與多些準備的過程。無論是煮正餐、做甜品、整沙律、榨果汁等，都可以邀請孩子去參與，這除令他們學懂技巧之餘，亦學懂欣賞和珍惜。

每天要做的家務不少，煮食如洗切割等、清潔如洗衣、掃地、拖地等，都涉及不同的工序，家長可因應孩子的年齡讓他們作出參與，這樣他們的責任感和承擔感會增多。

畫畫／小手工

簡單如一張畫紙、一些手工紙、一盒顏色筆、一些泥膠等，都可以令孩子發揮不同的小宇宙，讓他們的生活增添更多。

靜默時間

在時間表內，每天可撥出十至十五分鐘時間作為靜默時間。這時間內，可聽聽一些純音樂、練習一下深度呼吸，然後留意一下自己的心跳，將注意力集中於此時此刻。每天持續這樣的練習， 孩子的心、自己的心，都會變得更安心安定一點。

許多研究已經證實: 學齡前兒童每天需要11-12小時睡眠，而學齡兒童需要至少10小時睡眠，青少年則是9-10小時。但香港的各年齡學童都最少缺睡一至兩小時。 加拿大麥基爾大學曾研究一群7至11歲小童，發現足夠的睡眠對數學、語文成績的影響最大。故此，就讓這難得假期，好好地讓孩子睡個飽。

以上的貼士，若然持之以恆，這個假期便會過得更開心、更有意義!

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《讓孩子的假，放得更有意義》韓曄姑娘】

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