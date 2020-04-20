《Hi Bye, Mama!》媽媽必追催淚韓劇　劇中女兒與金泰熙童年超似

韓劇《Hi Bye, Mama!》（再見媽媽又再見）日前播出大結局，網友都表示劇集相當催淚，由頭喊到結局，早前劇集公開的花絮中可見，金泰希對於飾演女兒棲玗的小演員徐宇真感到非常滿意，而金泰希小時候的模樣更與徐宇真非常相似！其實除了金泰希和徐宇真之外，亦有其他韓星和擔任其童年角色的童星樣貌非常相似！

金泰希＆徐宇真

韓劇《Hi Bye, Mama!》（再見媽媽又再見）早前公開幕後花絮，劇組將金泰希的童年照片和飾演金泰希女兒棲玗的小演員徐宇真拼在一起，發現二人的樣子非常相似！說徐宇真是金泰希親生的都有人信！值得一提的是，這名飾演金泰希女兒棲玗的小演員徐宇真其實是個男孩子，他在劇集殺青後便剪去長髮穿回男裝，真的是非常可愛！

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IU＆金奎莉

被譽為小IU的童星金奎莉本身是個兒童模特兒，金奎莉在《我的大叔》中飾演IU的童年後爆紅，後來在《德魯納酒店》中再次飾演IU的童年，可愛的樣貌和IU非常相似，簡直就像是IU的女兒！

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李敏鎬＆全真㥠

在近期大熱的韓劇《夫妻的世界》飾演金喜愛兒子的全真㥠非常受歡迎，今年14歲的全真㥠曾經兩度和男神李敏鎬合作，他和李敏鎬一樣擁有大眼睛、雙眼皮、長睫毛，2013年全真㥠在《繼承者們》裡出演李敏鎬的童年毫無違和感，就好像是一個迷你李敏鎬！