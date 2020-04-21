張繼聰陪女兒KaKaBall玩化妝搽指甲　黃翠如留言：我想預約

娛樂圈中的好爸爸很多，不過能夠做到張繼聰的程度卻非常難得！近日疫情下，小朋友需要留在家中抗逆，張繼聰就決定捨身陪囡囡kaka ball解悶，先是角色扮演，再陪玩「開茶會」，甚至獻出雙手讓kaka ball為他搽指甲油！簡直是絕世好爸爸！

早前張繼聰上載另一張照片，只見張繼聰不但搽上粉紅色指甲油，還帶著心心耳環，原來是Kaka Ball發現爸爸偷偷洗甩了指甲油，強迫他要從新搽上，並載埋耳環。事件引起網民熱烈回應，有網民表示「仲差mascara」，張繼聰親身回應：「堅難洗🤣🤣千祈唔好」；亦有網民問「甲油顏色和耳環有無得商量」，張繼聰則表示「絕對冇」。

其實張繼聰已經不是第一次做kaka ball的陪玩專員，早前kaka ball 要張繼聰一起「開茶會」，而「開茶會」前要先搽指甲油，非常有趣，連黃翠如都不禁回應：「我想預約」。

除了「開茶會」，kakaball更要張繼聰陪睇Barbie，「係我一個人睇，佢睇住我睇，要好留心咁睇...星期六夜晚睇戲睇得多，點會諗過有一日會係睇Barbie」。而kaka ball早前迷上怪獸公司，於是便要爸爸陪玩角色扮演，將爸爸「打扮」成怪獸公司中的角色阿boo，張繼聰亦願意滿足囡囡一切要求，做一個出色的陪玩專員。

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張繼聰和囡囡的一連串互動非常有愛，即睇網民回應：