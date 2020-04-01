【肥B唔肥媽】李雪瑩岑麗香楊怡大肚手腳仍纖幼　圈中8位靚孕媽

楊怡和羅仲謙結婚4年今年2月宣佈懷孕，早前在IG上載大肚寫真照，相片中楊怡肚凸凸，但四肢和臉都非常纖瘦。其實娛樂圈亦有很多媽媽懷孕期間貼出大肚寫真，包括陳凱琳、鍾嘉欣及近日深夜重播、於《On Call 36小時II》飾演實習醫生的前港姐李雪瑩，她們大部分在懷孕期間都是「肥B唔肥人」，令一眾媽媽羨慕不已！

楊怡

楊怡已經懷孕八個月，早前楊怡和羅仲謙分別在IG上載大肚寫真照，並公布BB性別為囡囡！羅仲謙表示B女乳名為「小羅白」，希望囡囡天使般純潔和皮膚好，並表示楊怡預產期是在五月底。

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李雪瑩

劇集《On Call 36小時II》最近深夜重播，其中飾演心胸肺外科實習醫生「鍾紫婷」的李雪瑩（Crystal）六年前離巢後漸漸淡出娛樂圈。李雪瑩2016年與圈外男友結婚，現時二人育有一女。李雪瑩懷孕時亦有貼出懷孕時期和老公到馬爾代夫度假和懷孕時期每週的照片，只見她即使懷孕36周依然非常纖瘦！

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陳凱琳

陳凱琳27歲誕下囝囝Rafael，懷孕期間分別拍下自然風及型格的兩輯孕照。

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胡杏兒

和其他星媽不同，胡杏兒和老公Philip選擇穿上全黑和全白的禮服拍攝，以密實造型拍出型格感。

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鍾嘉欣

鍾嘉欣兩次懷孕都有拍攝大肚寫真，皆使用清新風格拍攝，第二次懷孕大女亦有Kelly一起參與。

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單文柔

單文柔Phoebe 懷有小豬比的時候亦有拍攝大肚寫真，照片走輕柔少女風路線，非常溫馨。

岑麗香

岑麗香去年榮升媽媽，臨盆前亦在IG貼出她的孕照，只見香香依然非常纖瘦，果然是「肥b唔肥人」！

李亞男

李亞男去年誕下女兒，臨盆前亦有和老公王祖藍拍下大肚寫真，非常幸福！

孕期飲食貼士

澳洲註冊營養師劉惠汶指出，不同周期及身體狀況的孕婦需要不同的飲食餐單，不過孕婦可以按照以下孕期飲食貼士，吸收適量的營養，讓孩子能夠發展得更健康，自己亦不會因為過份吸收而導致過胖。

熱量

劉惠汶指出孕婦在孕期頭三個月未必需要增加熱量的吸收，中期增加285kcal；後期則增加475kacl。劉惠汶表示，熱量主要來源自含有碳水化合物、蛋白質和脂肪的食物，當中脂肪主要為單元及多元不飽和脂肪，即是相對健康的脂肪。

葉酸

說到孕期必須補充的營養素必數葉酸。葉酸用作建立胎兒的中樞神經發展，劉惠汶指出，孕婦懷孕期間需要每日吸收600 微克葉酸。「一般我們在深綠色蔬菜、水果類（如橙、香蕉）及豆類中吸收到葉酸，一碗煮熟菠菜約有260 微克葉酸；而一個中型的橙則含有25-30 微克葉酸，因此孕婦每日吃2碗煮熟的深綠色蔬菜，加上2份水果，便能大概達到攝取量。」

鈣質

劉惠汶表示，鈣質負責建立胎兒骨胳，懷孕初期需要吸收800毫克鈣質，中後期則需要吸收1000 毫克鈣質。孕婦可以透過奶類（例如牛奶、芝士、乳酪）、 連骨魚（例如沙甸魚）、蔬菜（例如西蘭花、白菜仔、羽衣甘藍）中吸收鈣質。「不過有些孕婦會飲用一些骨頭湯水（例如豬骨湯）去補充鈣質，但大部分鈣質其實在骨胳入面，很難融於湯水內，因此飲用這類型湯水未必能夠有效補充鈣質。而且這類型湯水有比較多不健康的飽和脂肪， 如果過量飲用，有機會增加熱量攝取及血內壞膽固醇，影響心臟健康。」

鐵質

鐵質負責製造紅血球、血紅素，並將氧氣帶到各個人體細胞。孕婦長期缺乏鐵質，有機會引致貧血症，亦會影響胎兒成長及腦部發展。懷孕初期需要吸收20毫克鐵質，中期需要吸收24 毫克鐵質，後期則需要吸收29 毫克鐵質。鐵質的來源為牛肉、豬潤、深綠色蔬菜、紅腰豆、黑木耳等等，不過劉惠汶提醒，動物來源的鐵質吸收率比起植物來源的好，因此在進食含有豐富植物來源鐵食物的時候，亦可以同時進食含有豐富維他命C的食物，以吸收植物來鐵的吸收。

DHA

劉惠汶指出，DHA是奧米加3脂肪酸其中一種，有助建立小朋友中樞神經、視網膜及大腦發展。「DHA最常見於三文魚、吞拿魚、鯖魚等魚類，不過孕婦需要注意避免進食含有高水銀水平的深海魚類，例如劍魚、鯊魚、藍鯨吞拿魚、旗魚等等。」