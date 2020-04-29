【兒童抽搐】男童睡夢抽搐嘔吐咬傷救護員　家長必學急救技巧

日前牛池灣坪石邨一名男童於睡夢中突然嘔吐抽搐，更一度失去知覺，令家人方寸大亂。救護員到場為孩子急救，混亂之際手指更被咬傷。當遇上這種危急情況，家長可如何即時為孩子急救？

6歲以下較常見

該名4歲半男童在睡夢中嘔吐抽搐，疑因氣管被阻塞，呼吸愈見微弱，家人隨即嚇得手足無措。香港紅十字會董事局成員暨緊急應變策略委員會副主席蕭粵中醫生解釋，兒童出現抽搐情況，大致有幾大原因。第一是小兒驚風，即因突發性發高燒而出現的受熱性痙攣，多出現在半歲至6歲大孩子。

因孩子在這年紀，腦部發展仍未完全，未能應對體溫上的急劇改變。第二則是原發性腦癇，腦部出現不正常電波，原因不明。另外的原因包括頭部創傷，如出血、腦腫瘤、中央神經系統疾病，如腦炎、身體出現中血或低血糖。

免因抽搐而受傷

蕭醫生指，孩子出現抽搐情況，大多在一、兩分鐘內停止，急救的大原則是保護孩子免因抽搐而受傷，以防情況惡化。家長首先要保持鎮定，勿過度驚慌。「如果『立立亂』，亦都幫唔到件事。」家庭可移開高處雜物，避免雜物掉下，保護孩子的頭部，同時解開孩子衣領，保持空氣流通。

「當出現抽搐，交感神經亦會受影響，令口水分泌增加，可能出現嘔白泡的情況。家長要幫忙清除嘴邊的白泡或嘔吐物，以保持氣道暢通。如因發燒而出現抽搐，可以溫水抹身，有助降低體溫。但不宜用冷水和酒精，因容易使孩子打冷顫，反令體溫增高。」

按圖即睇兒童抽搐急救方法：

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勿把異物塞進嘴巴

坊間傳言指若孩子抽搐，需把異物放進口中，以防咬傷吞頭。蕭醫生提醒，此做法並不可取。「咬親條脷呢個情況其實並唔常見，人體會有反射動作避免咬傷自己，加上若然孩子個口合埋咗，你強行『撓開』佢，更容易令牙齒甩掉，造成氣道創傷。」他又提醒，抽搐時孩子四肢會顯得繃緊，家長不宜強行拉鬆，否則可能會導致骨折和受傷。如抽搐時間超過2分鐘，應立即報警求助。

按圖即睇兒童抽搐注意事項：