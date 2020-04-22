【新冠肺炎】消毒噴劑暗藏危機　醫生建議家長消毒注意4件事

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之下，大家都提高了防疫和衛生意識。為了孩子的健康，家長紛紛添置消毒產品，同時更頻繁的使用各種家居清潔用品。不過，有研究指家用清潔劑其實暗藏危機，隨時對孩子的呼吸系統健康構成影響。 家庭醫生張國威指，吸入霧化消毒用品時，有機會造成不同程度的呼吸系統及皮膚刺激，提醒家長在使用時要多加注意！

日前內地婦因誤用高濃度消毒劑，引起肺纖維化。（示意圖）

誤用消毒劑致肺部纖維化

近日河南省鄭州市兩名分別姓張及姓王的家庭主婦，先後出現頭暈及全身乏力，檢查後發現肺部「有花」，與新冠肺炎的病況相近，卻沒有出現發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀。經反覆問診後，醫生認為她們患上「過敏性肺炎」，引起肺纖維化。

過敏性肺炎是因反覆吸入各種具有抗原性的有機粉塵、低分子量化學物質而引起的過敏反應。她們曾透露，進行居家隔離時定時噴灑高濃度的「84消毒液」，卻未有將消毒液稀釋，以及未有在空氣流通的情況下使用，每次消毒後頭暈及乏力等症狀亦明顯加重。「84消毒液」主要成分為次氯酸鈉，為內地常用的消毒液，惟具有強刺激性及腐蝕性。

港大化學博士K. Kwong亦曾在其Facebook專頁發文，指使用噴霧或霧化式含氯消毒劑時，有毒的化學物質不單殺菌，更會「吸入肺永遠唔走」令肺部永遠纖維化，直言「冇必要唔好用」。

中大曾發表研究，指兒童最常接觸的是廚房清潔劑。

清潔劑誘發兒童鼻炎

中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院曾發表研究，指家用清潔劑如去污劑、柔順劑、漂白劑等含有許多化學物質，雖然有助保持碗碟、浴缸和桌面光潔無菌，卻是室內空氣污染的來源，又指部分家長過度保護孩子，以為使用化學物愈多等於愈乾淨安全，卻對小孩子的健康構成潛在影響。

研究團隊進行一項為期三年的研究，探討使用家居清潔劑對本地小學生呼吸系統健康影響。研究發現，兒童最常接觸的是廚房清潔劑，其次是地板清潔劑和浴室清潔劑。接觸化學清潔劑最多的兒童（即每周累計多於3.2小時），其鼻炎偶然發病、經常發病和持續發病的風險，分別增加29%、97%和67%。

鼻炎是常見的兒童呼吸系統疾病，徵狀包括持續的鼻塞、打噴嚏、流鼻水及流眼水等，大約一半的受訪兒童患有以上鼻炎徵狀，可影響兒童的生活質素及學習表現。研究人員建議家長，盡量別讓兒童接觸家用清潔劑，避免濫用或誤用，使用時應保持室內空氣流通，並把握兒童不在家的時間清潔家居。

損害呼吸系統

家庭醫生張國威在接受訪問時表示，使用噴霧消毒劑或酒精噴霧時，會吸入呼吸系統，對眼、鼻造成刺激，輕劑量及急性的症狀會有咳嗽、流眼水；高劑量所造成的刺激會更嚴重，或引致發炎反應，損害呼吸系統和肺功能，不建議長期使用。如噴灑時接觸到皮膚，也可能帶來刺激或灼傷，出現紅疹、痕癢等症狀。「特別是高濃度消毒劑如漂白水，需要稀釋使用。濃度愈高，傷害愈大。」

小朋友吸入更多

張醫生提醒，消毒劑有很多不同種類，需要根據產品的使用說明小心使用。「不能將不同種類的消毒劑混合使用，否則有機會產生愈化學反應，甚至爆炸。」另外注意不要在明火附近使用酒精噴霧，否則可引起火警或灼傷，造成家居意外。

如家裡有小朋友，他建議家長把消毒和清潔劑放在安全的地方，避免他們觸及。使用時叫小朋友遠離環境或離開房間。「噴灑的時候，噴霧會慢慢墜落地下，或下半身以下的地方，小孩子會吸收得比成人多，使用時要特別留意。」

他補充，會出現刺激症狀的，不僅是呼吸系統病患者。「如果是刺激性的氣體，所有人都會受刺激。就好似催淚彈咁樣，不論有無敏感，都會受影響。當然如果本身有鼻敏感、氣管敏感或哮喘，吸入刺激性氣體，如清潔消毒劑，會更容易病發，所以會更危險，需要多加留意。」

按圖即睇消毒注意事項：

按圖即睇漂白水使用需知：