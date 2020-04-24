【惡菌溫床】去公廁要鋪紙巾就夠？帶小朋友去公廁要做4件事

帶小朋友出街，人有三急，難免要找公廁。然而，小孩子，尤其是女童，如廁時難免接觸到廁板。兒科醫生陳欣永表示，公廁蘊藏各種細菌和病毒，是不少疾病的傳播溫床。究竟帶小朋友去洗手間，有什麼注意事項？

排泄物傳播疾病

陳醫生指，很多疾病都是通過糞便傳播，如果廁所衛生不佳，接觸到病毒便會有可能受感染。「在公廁這樣的公共環境裡，會有很多細菌滋生，例如金黃葡萄球菌。常見的有導致腸胃炎疾病的沙門氏菌，還有病毒如諾沃克、輪狀病毒。另外在公廁有時會有啲人嘔吐，嘔吐物也會帶有很多病菌和病毒。」

家長要注意4件事

陳醫生提醒家長，帶小朋友到廁所時，最重要是不要讓孩子周圍亂碰。「唔好畀佢隻手亂掂嘢，公廁裡的門、門柄、牆壁，都可能會有尿液、糞便濺到。」而使用廁板時，最好同時消毒及鋪墊紙巾，雙管齊下。「最好先用紙巾抹，和用酒精消毒紙巾抹一抹才坐上去。現在部分公共廁所設有即棄廁板紙墊，亦可避免皮膚直接接觸到廁板。」

他又提醒，如廁後宜先蓋好廁板，再沖廁，並要以正確的方法洗手。「因為濺出來的廁所水，可以濺到很遠，整污糟個地方。更重要的是一定要用梘液洗乾淨雙手，捽手的時間要夠長，唔係求其掂吓水就算。」

按圖即睇4大注意事項：