【小一報名】五間可報名直私小學　聖士提反書院附小取消首輪面試

由於受新型冠狀病毒疫情影響，早前多間直資及私立學的小一入學簡介會都需要取消或延期，近日私立小學聖士提反書院附屬小學公布接受2021-22年小一入學申請，但首輪面試將會取消，改為遞交學生資料冊（Portfolio），校方從中選取約800名申請人，進行第二輪面試。暫未知其他直資及私立小學會否採取同樣做法，而學校改以Portfolio揀選學生，相信家長又要為製作Portfolio而苦惱。

聖士提反書院附屬小學取消首輪面試

位於赤柱的私立小學聖士提反書院附屬小學，收生人數約100人，全年學費$86,500，學校以往分三輪面試，首輪面試以小組形式，小朋友需要聽簡單指令，老師從中觀察小朋友在群體生活中的表現，不會刻意考學術問題。

而第二輪面試則設有有小組及個人面試，除了會玩集體遊戲，老師亦會跟小朋友單獨傾談，了解他們的學習和生活情況，約3至400人可進入最後一輪面試。第三輪面試會由老師接見家長及小朋友，從中了解日常生活及教育理念等。

今年受新冠肺炎疫情影響，校方首次取消首輪面試，改由家長遞交學生資料冊（Portfolio），資料冊不可多於5張A4大小紙張（可底面兩用），校方會根據申請人報名及學生資料冊內容，選取約800名申請人，進行面試。

報名詳情：www.sscps.edu.hk/zh/admission

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國際基督教優質音樂中學暨小學 周六截止報名

私立小學國際基督教優質音樂中學暨小學原定於2020年3月13日及20日於學校舉行三場小一答問大會，但由於新型冠狀病毒疫情的緣故，現未能如期舉行。學校早前宣佈2021-22年度最新小一入學申請安排，而為了讓家長了解學校的辦學理念及教育夢想，校網上載了「辦學理念」、「小一答問篇」、「小一申請程序」和「學校設備」，讓家長可按連結觀看。

而小一入學申請將全面電子化，申請人由現在起至5月9日(六)可於網上完成小一入學申請手續，校方將於5月29日(五 )或之前透過電郵通知家長面 試日期及時間等詳情 ，小一面試將於2020年6月 20 日(六)、6月27日(六)或7月18 日(六)舉行。

報名詳情：www.icqm.edu.hk

港大同學會小學可網上申請或親身遞交

2021-22年的小一入學申請會分成網上親身遞交兩個方法，網上報名日期是2020年6月1日上午9時正至6月13日，家長於學校網站填寫「入學報名表」及上載所需文件及繳交報名費即可。親身遞交報名表日期為2020 年 6 月 8 日上午 9 時正 至 6 月 13 日，家長或家人可於辦公時間前往學校把所需文件及報名支票投進學校門口保安亭的收集箱內即可，校務處會於5個工作天內致電確實收妥報名表格。學校表示除申請所需的文件外，不接受其他附加資料。

港大同學會小學校長黃桂玲。（黃寶瑩攝）

三個階段面試 需見父母

另外，學校將於8月14日公布第一階段入學面試通知信，家長可於校網的報名系統查閱申請人的「面試通知信」。 而面試亦一如以往分成三個階段，第一階段入學面試日期 2020 年 9 月 11 -13日，安排考生以小組形式與老師會面。

當中會有百分之十五的考生獲邀請參加第二階段入學面試，第二階段入學面試日期 2020 年 9月29日至 10月16日舉行，安排考生以小組形式與校長、副校長或主任會面。當中約百分之三十的考生可參加第三階段面試，日期為2020年10月28日至11月20日，由 1-2 位家長陪同考生，與校長或副校長會面。而最終取錄名單於 2020 年 11 月下旬公布。

第一及第二輪面試內容

面試內容多元化

而學校公布小一入學面試內容，主要透過小組遊戲及個人面談進行，從而觀察孩子的 行為、社交表現、理解及表達能力。當中包括內容包括認讀中、英文基本字詞；考核數學基本概念，包括數數、加減、推理、生活常識問答；根據故事及老師的指示進行互動遊戲及分享所閱讀過的書籍內容等。

簡介會或要取消

每年大約在4至5月份，港大同學會小學也會舉辦嘉年華內容包括攤位遊戲、校園導賞、義賣籌款及「快閃」表演，及4場簡介會，吸引大批家長報名參加。而學校職員表示現時因疫情關係，未能安排如往年般的大型簡介會，至於是否改成上載短片到校網讓家長瀏覽，詳細暫時未有公佈，請家長留意校網。

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優才將於6月尾截止入學申請

另一間直資小學優才(楊殷有娣)書院早前已開放網上登記參加小一入學網上直播簡介會。而網上入學申請及上載有關文件由6月8日至30日。

分三輪面試 家長需上堂

優才(楊殷有娣)書院第一階段面見由8月15日起，分四日進行；第二階段面見將於明年2月舉行。過往第一次面試為小朋友面試，分小組和個人面試，第二輪面試需接見家長及小朋友，第二輪面試後會公布優先備取生名單，家長會獲邀參加多元資優生家長課程，每月一堂，共9堂。所有優先備取生均可進入第三輪面試，只接見學生。

啟思小學接受入學申請時間長達半年

私立小學啟思小學由3月2日開始接受2021/22小一入學申請，截止日期為9月30日，長達半年時間，家長可以慢慢考慮再報名。學校全年學費約 $108,680。

報名詳情：https://www.creativeprisch.edu.hk/admission_c/admission_c.htm