【小一面試】表現「冇得呃」　參考國際校採用play visit｜Vikey

早前和香港的朋友聊電話,他說正忙著帶兒子去小一面試班,訓練一下他的面試技巧。我第一個反應是嚇一跳,一個五歲的小朋友竟然要上面試班!朋友話我落伍,仿說現在小朋友上小一面試班很平常,十個就有五個去,即使不報面試班,父母也會買面試攻略訓練自己小朋友。

面試最緊要「真」

面試來說,自己都算有有發言權。早在2012年,我就憑著自己面試超過100人的經驗,出了本教人職場跳槽的書,而且亦有登上某報刊出。之後入做銀行,亦以面試官身份,與上千位求職場面試。

在成年人的世界,從來沒有出現過上面試班的潮流,但想不到香港的小朋友卻「快人一步」年紀輕輕就上面試班,全世界都要甘拜下風。其實面試最重要的是「真」,雙方真誠的交流,因為「呃」真係「呃」唔到幾耐,和工作一樣,很快見真章,「呃」只會浪費大家時間。

令人不解的面試題目

認識我的朋友都知道,我囡囡在香港的時候,是讀歷史最悠久、兼IB狀元最多的間國際學校。但選擇該校的原因不是因為名氣,亦不是想囡囡成為下一個狀元,而是我深深認同校方理念,欣賞校方尊重每位小朋友的個人發展。

在該校讀完兩年幼稚園,基本上都可以一條龍升小學再去中學,所以我從來沒有想過香港的小一升學競爭是如此激烈,戰場已經去到童年。

朋友解釋面試班有齊所有名校的面試題目,他亦分享了一些聲稱是女兒舊校的面試題目給我過目,但看到後只想說一句:「真係唔睇由自可,一睇把幾火!」

例如:

「喺你嘅班裡面,坐喺你隔離嘅同學叫咩名?」

「放學後,邊個幫你檢查功課?邊個教你做功課?邊個幫你喺手冊簽名?」

「雙位數加法,例如30+7;連加法,例如10+4+2」

「舉手搶答,問題圍繞時事或常識,例如行政長官是誰?財政司司長是誰?」

「play visit」取代「interview」

看完朋友的分享,個人感覺絕不是舊校的面試題目,當年學校上課模式沒有固定座位,隨便行隨便玩,連食零食都是坐在地上野餐般。囡囡就讀多年,不但沒有功課概念,更加沒有叫父母在手冊簽名。

據自己所知,該校無論幼稚園抑或小一的面試,都是將小朋友放置於一個有好多玩具圖書的環境,讓他們自由發揮,老師從旁觀察。因為面試從來都不是一場背書的你死我活。用「play visit」取代「interview」,就是一些國際學校不錯的做法!

最緊要是,囡囡去play visit時已經愛上這所學校,因此最後亦入讀了該校。

行慢一步 就是進步

說句真心話,面試班不旦扭曲了小朋友童年,更是利用父母的焦慮心態騙取金錢,這才是令我看不過去的原因。

在幼稚園年齡應盡情去幼稚,合適的時候做合適的事!返璞歸真、行慢一步,實際已經是大大的進步。

「When going back makes sense, you are going ahead.」

作者簡介:陳曉瑋 Vikey Chen

Botto Design聯合創辦人,媒體稱為:女創業家、港產師奶、媽媽界KOL。其產品和言論獲得「紐約時報」等衆多國際主流媒體報導。現居美國,有感中外教育、生活、及生意場文化異同,於是開設「香港Vikey移民美國」facebook專頁,與香港父母一齊睇大世界。

