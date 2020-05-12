張繼聰將女兒英文童書講成鬼故　Oxford reading tree 有咩咁好？

很多人都會透過童書讓小朋友養成閱讀習慣。最近張繼聰在其youtube頻道上載講故事短片「Badtime Story」，一本正經的將故事以完全不同的角度講出來，成功引起話題，連帶張繼聰手中的Oxford reading tree 系列童書亦受到關注。 Oxford reading tree 系列童書是不少小朋友都必備的英文書本，更有學校列為教材，適合幼稚園至到初小的學生。Edwin哥哥教室負責人Edwin哥哥表示這套童書非常適合幼兒學英文，更是每一位同學都應該睇的故事書。

張繼聰在youtube頻道《輕勾Hangout》上載講故事短片「Badtime Story」，每一個「Badtime Story」中張繼聰都會講一本童書，雖然講的故事與童書內容完全不同，不過成功引起一眾父母留言表示「我仔都有呢本！」，有網民更笑指聽了他的故事，不知以後怎樣跟小朋友講故事。張繼聰將其中一本《Getting Up》講成靈異鬼故，更亂作主角名，將主角Kipper改成小明，小狗Floppy變成旺財，更形容Chip 及Biff行路「腳踭唔掂地」，相當詭異。

這套Oxford reading tree 系列童書幾乎人人都有基幾本，皆因這套童書非常適合幼稚園至到初小的學生，很多老師都會用這系列的故事書作為教材。

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Edwin哥哥教室負責人Edwin哥哥表示，Oxford reading tree 系列童書的故事環繞 Kipper 一家、愛犬 Floopy 及同學，由於故事書的深淺度非常廣闊，分16 個階段 ( Stages )，由學齡前的沒字書，遞增到中學程度的插圖篇章小說都有，而且故事內容生活化，好多都是同學們會面對到的問題，因此非常適合幼稚園至到初小的學生。

輕勾Hangout 截圖

能學習大量英語詞彙

很多家長會透過這套童書讓小朋友學習英文，由於Oxford reading tree 系列童書內包含循序漸進編排字彙及句式，兒童透過閱讀自然會學會大量地道英語詞彙、文法和英國文化，而每個階段均以前一階段為基礎，亦能建立兒童學習英語的信心，另外，每書前均有故事介紹、提問及拼讀生字，有助成人引導兒童建立閱讀理解的能力。

Edwin哥哥建議幼兒及早培養閱讀習慣，「各位幼稚園同學的爸爸媽媽要努力，每晚最少要閱讀一本故事書，只要有恆心，閱讀便會變成一個「習慣」。由0歲開始每晚閱讀，去到k1至k2，很多同學都已經自動自覺每晚會看書。」

家長講故事要懂得扮聲

而在香港這個特殊雙語環境，Edwin哥哥建議家長每晚中文書和英文書各一本，「一定要給小朋友自己選擇他們喜愛的故事書。另外，家長一定要有幽默感和懂得扮聲，沒有小朋友想聽一個累透的機械人講故事。」

Edwin哥哥指出，父母的扮聲很重要，「一個故事有不同的人物，不同的聲線和語氣可令小朋友對故事人物更加親切和認同。 」他亦建議父母不要介意小朋友每一晚都是同一本書。「好多家長都會逼小朋友每晚讀另一本書，唔想晚晚都同一本。其實如果你想小朋友認字，每晚讀同一本書係一個好好的方法！不用擔心，當他們”準備好了“，他們會自動選擇另外一本。」