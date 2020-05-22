外傭疏忽致嬰兒二級燒傷　回家後痛至未能安睡　爸爸：喊到聲沙

日前（20日）有爸爸在網上發文，指外傭把熱湯放近嬰兒，令8個月大嬰兒二級燒傷，其後外傭更於半夜走佬，而他更被中介公司反指是黑心僱主！其太太於昨晚（21日）再度發文，指孩子終可短暫回家，同時與外傭及中介公司到勞工處交涉，仍未能和解。爸爸今早接受訪問時透露，孩子連夜喊到聲沙！

中介公司不願協助

日前爸爸在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示工人姐姐食飯時，將熱湯放得太近8個月大的BB，BB伸手拉倒湯碗，導致二級燒傷，更指「手臂和心口都大面積」。他指在醫院處理BB傷勢期間，工人已經「半夜靜雞雞執晒行李走咗佬」。他在接受訪問時表示，曾報警求助，唯未能成案，更被中介反指他是黑心僱主，以及拒絕協助處理離職程序。

被熱湯淋到後，嬰兒二級燒傷（網絡圖片）

到勞工處交涉

昨夜其太太再度於群組發文，表示孩子終可回家短聚。「連日因疫情影響，無得陪伴，無得探訪下未能好好照顧你，你無辜被燙傷，真的對不起。」又透露曾打算與中介公司私下和解，卻被中介反過來指責。

「每日頻撲下送粥送奶之下，已累得無心追究工人，印尼工人一聲不響下走佬，最後去了agent（中介公司）到，諗住好好私下和解，佢無通知走，正路要付一個月通知金… 點知個agent無同情我個仔話『碌（淥）親仔咋嘛，係你大聲罵工人走㗎嘛，咁佢就走囉，係應該你要賠一個月代通知金。』」

雙方無法達成共識，唯有連同外傭和中介公司到勞工處交涉。「今日就勞工署見，工人同agent一聲慰問都沒有，二人仍堅持我哋要付代通知金，到最後工人肯簽私下和解紙，agent就撕掉咗。」

爸爸：BB喊到聲沙

爸爸小吉今早再次接受記者訪問，透露孩子昨夜短暫回家，今早已重返醫院。「BB可能因為痛，成晚都醒吓訓（瞓）吓，喊到聲沙曬，平時放落床就訓（瞓）著，依家抱住先訓（瞓）到少少，抱咗成晚我都累到爆！！」他續指，公開今次事件，是向大家作提醒，希望同類事件不會再次發生。

別急於終止合約

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，意外發生時，如果工人在場，可與她一同到急症室。「如果肯定是有人做錯事，醫生可幫忙轉介警方跟進。」此外，她建議僱主向入境處及勞工處報案，但無需急於即時終止合約。

「唔使急住寄ID407E（終止外籍家庭傭工僱傭合約通知書），因為個工人轉頭過兩日返嚟，就變咗對你不利。可以keep住whatsapp佢，呢點好重要，證明你有搵佢，而佢冇覆。可以等多幾日時間，睇下個情況。而家入境處接納7日通知，終止外傭Visa（工作簽證）。」徐曉彤補充，即使報案後未能成案，但僱主仍可以「工人有嚴重錯失」為由，豁免一個月的代通知金而即時終止合約。

按圖即睇外傭走佬僱主應該點做：