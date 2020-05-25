【夏日汗斑】曬得多容易出汗斑？醫生建議4個預防方法

踏入夏天，陽光愈見猛烈，走到街上動輒已經汗流浹背！小朋友在這個季節，汗斑問題更為普及。麥太表示，兒子身上出現的汗斑「摸落粗糙，重有啲甩皮」。皮膚科專科醫生陳湧指，濕、熱、焗的環境有利真菌滋生，引起汗斑，建議家長如發現孩子出現汗斑，宜盡早求診。

孩子於夏天進行戶外活動，不消一會便全身濕透。

帶備替換衣服

麥太的兒子今年11歲，去年夏天首次出現汗斑。「當時囝囝話背脊好痕，瞓唔著、唔舒服，拉高件衫望到紅紅哋、一撻撻，摸落粗糙啲，重有啲甩皮。」她補充，當時正值夏天，兒子一向大汗，「郁吓都成身濕」。

醫生其後向孩子處方外用藥水，並提醒孩子做運動時穿著通風吸汗的衣物，保持身體乾爽。麥太指，現時每天會著孩子每天帶備紙巾及毛巾，做運動時多帶兩件替換衣服及襪子，今年為止未有復發。

復發現象常見

皮膚科專科醫生陳湧表示，皮膚不同位置本有不同類型的細菌，亦有真菌存在。正常情況下，少量真菌是沒有問題的，不會導致外觀上的變化，但當表皮油脂分泌旺盛，加上「濕濕立立」、又熱又焗的環境，便會加速真菌滋生，令皮膚表面出現汗斑。

「汗斑多出現在青少年階段，他們較活躍、大汗，皮膚油膩啲，通常出現在比較大汗的位置，如心口、背脊，皮膚上面會有啲『一撻撻』，膚色淺咗嘅一圈圈，甩皮、泛紅，亦有可能出現痕癢情況。這種引起汗斑的真菌會令表皮的黑色素細胞冇咁活躍，因而令皮膚『一撻撻』淺色咗。就算完成治療，冇哂真菌，皮膚淺色咗嘅地方，深淺不均的狀態，有時也可能維持一段時間，如幾個月。」他續指，汗斑很少「斷尾」，只要有利真菌生長的環境再次出現，便有可能復發。

4招預防汗斑

不少人以為曬得多太陽，便增加出現汗斑的機會。陳醫生解釋，由於引起汗斑的真菌會令皮膚黑色素細胞沒那麼活躍，因此當太陽曬著皮膚，沒有受感染的地方會曬黑，而有感染的地方相對地沒那麼容易曬黑，令膚色對比更為明顯。

他表示，治療汗斑的策略是盡可能減少皮膚上的真菌數量，會先嘗試以外用藥膏或藥水去處理。「如果真係比較嚴重，搽咗藥一段時間都冇改善的話，就要接受更深入治療，如試用口服的抗真菌藥物。」

踏入夏季，要預防汗斑的出現，陳醫生提醒要注意幾點。「常做戶外運動、如跑步、水上活動的人更要注意，要保持表皮乾爽清潔，唔好著太緊身、不通爽嘅衫褲鞋襪，出汗的時候盡快印乾。減少曬太陽也可令膚色對比和變化沒那麼明顯，同時維持免疫系統穩定，例如本身有糖尿病的話，更謹慎的去控制血糖，有任何問題，盡早向醫生求診。」

按圖即睇汗斑預防方法：