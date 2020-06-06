【護眼必讀】停課用電腦時間暴增影響視力　LED燈有助抗藍光護眼

因肺炎疫情關係，全港中小學停課多月並改以電子設備在家學習，有調查發現5成受訪學生因停課使用電子設備時感到眼睛不舒服，令人關注兒童視力情況。 儘管學校已陸續復課，但電子學習成大勢所趨，立即看看以下護眼tips，預防小朋友出現視力問題吧。

49.7%受訪者上網時感眼睛不舒服

奧比斯以網上問卷調查形式，在3月完成「電子學習與眼睛健康調查」，收集了427份有效問卷，受訪者包括212名小學生、121名中學生、31名大學生及63名幼稚園學生或他們的家長。

雖學校已陸續復課，但小朋友仍需要使用電子產品學習。（getty images）

調查發現，86.4%受訪者指，學生於停課期間，因網上學習而增加每日使用電子產品的時間。另外，49.7%受訪者指，在使用電子產品時曾感到眼睛不舒服，曾感到眼乾的有40.9%；感到眼痛有10.7%；曾經流眼水的則有8.6%。奧比斯指，個別受訪者表示，眼睛曾經發炎，或出現變得模糊的情況。

即看護眼貼士︰

+ 4 + 3 + 2

「不合格」燈光亦是壞眼元兇？

家長除了要提醒子女使用電子產品時保持距離和定時休息，也應留意家中燈光環境，因為很多傳統燈泡存有閃頻和眩光問題，同樣影響小朋友的視力和集中力。閃頻是指光源不斷閃動，眩光則是光線不均勻所致，兩者都會令眼睛不舒服，致眼睛疲勞、眼乾眼痛，長期更會導致頭痛和注意力下降等。

存有閃頻和眩光的燈光有機會影響視力。（unsplash）

相比起傳統燈泡，LED燈光線均勻、無低頻閃爍和藍光較少，有助保護眼睛健康，家長亦不妨挑選可轉換白光、黃光的LED燈具，讓小朋友在柔和燈光下休息和娛樂。

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