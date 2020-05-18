窗簾係藏菌黑點　除塵蟎用蒸氣掛燙機　好過Dyson吸塵機？！

新型肺炎肆虐，平日要加緊清潔家居，不過原來家中暗藏不少爆菌黑點，絕對不能忽視！特別是無論廳或是房間都掛著的窗簾，是最容易被忽略的藏菌處，因為很多家庭都沒有定期清洗窗簾，也不懂得如何清洗，只是抹抹了事。想快捷地替窗簾殺菌和除塵蟎，只需要一個法寶！

窗簾本身不但藏有許多細菌，還有花粉、塵埃、霉菌和塵蟎，均是致敏源和致病殺手。想清潔窗簾不一定要拆下來清洗，因為不正確的清洗方法有可能破壞窗簾本身的纖維材質，尤其是絨面和遮光布質地，更不應用洗衣機清洗。

家中暗藏不少爆菌黑點，絕對不能忽視！（Unspalsh）

如果想清潔窗簾其實可以用吸塵機先吸走表面上的灰塵和塵蟎。吸塵機界王者Dyson的吸塵機已推出至第11代，並且特別標榜能吸走塵蟎，清潔力具很佳口碑。不過一部Dyson價格昂貴，比較平便又能輕鬆殺菌除塵蟎的代替品是蒸氣掛燙機！有專家指蒸氣掛燙機釋出高溫蒸氣，起到加濕清潔和除皺效果。每星期只要利用掛燙機燙一燙窗簾，便能達至殺菌除蟎的作用。

窗簾是容易被忽略的藏菌處。（Instagram@bfieldcricket）

+ 5 + 4 + 3

按下圖看清洗窗簾及除塵蟎方法︰

一部Dyson V11吸塵機價值5千多，而一部蒸氣掛燙機，平則只需要百多元，足足便宜50多倍！現因香港土地供應問題，比起一般燙斗，蒸氣掛燙機更適合蝸居使用，並且省卻了打開燙衣板的空間，非常方便！

+ 5 + 4 + 3

按下圖看￥119蒸氣掛燙機推介：

+ 3 + 2

按此連結前往網購小米有品手持掛燙機！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/18）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！