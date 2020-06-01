復課｜料冬季流感與新冠肺炎齊爆發　去年流感患者以幼稚園生最多

新冠肺炎疫情尚未完結的情況下，本港即將迎來幼稚園復課，而專家亦預計新冠肺炎會於冬季再有一波爆發，同時每年冬季更是流感高峰期，屆時幼童將被兩大傳染病威脅，因此專家呼籲盡早接種流感疫苗，避免流感併發症及入院感染新冠肺炎風險。

全民戴口罩有助減少流感爆發 流感與新冠肺炎難分辨

香港醫院藥劑師學會會長 崔俊明藥劑師(左)、香港大學醫學院助理院長 孔繁毅教授(中)、香港幼兒教育人員協會主席 周慧珍女士(右)

香港大學醫學院助理院長孔慶毅教授出席有關流感疫苗記者會時表示，一般流感高峰期在聖誕節及農曆新年期間發生，而且節日的聚會亦增加流感傳播風險。根據衛生防護中心資料，本港於上年度冬季流感高峰期感染人數中，最多的患者來自幼稚園及幼兒中心，而0至5歲幼童的流感入院率在高峰期更達「高水平」，可見免疫力較低及衛生意識不足的幼童最受威脅，不過流感主要由飛沫傳播，因此教授預計只要疫情未結束，人人戴口罩，流感爆發的情況亦會減少。

圖截自<<流感速遞>>第16期,14號(18/19年度數據)

至於家長最關心的，兩種傳染病的病徵相似，如何分辨小朋友是流感還是新冠肺炎，孔教授直言其實一般情況下是十分難分的，兩者均會發燒、咳嗽、甚至兩者都會有機會引起腸胃問題，惟一較特別的是新冠肺炎患者中，有兩至三成會失去味覺與嗅覺。

噴鼻式流感疫苗減少聚集與哭鬧

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師在同一記者會上發言，指出噴鼻式流感疫苗在2至49歲的人身上接種，效果與傳統打針無異，惟恐噴鼻式流感疫苗是「滅活」疫苗，意即仍有活性低的病毒存在，顧不適用於長期接觸免疫系統久佳病患的醫護人員。而噴鼻式流感疫苗在疫情下更可以顯出好處，接種速度快減少聚集，以及沒有痛楚避免小朋友哭鬧導致飛沬四濺。

校長：不能依靠口罩

流感主要經飛沬傳播，目前全民口罩的情況看似樂觀，但香港幼兒教育人員協會主席周慧珍女士則有另一看法，同時是幼稚園校長的她，以教育界前線人員角度分享：「小朋友天生就有好奇和探索精神，以往也有因流感而要戴口罩的情況，但同學見到彼此聊天到忘我時便會脫下口罩。加上目前小童口罩荒，不少家長會為小朋友準備有造形公仔的口罩，小朋友有時看見便會好奇『你個口罩好靚，我又想試下戴』，但你不能怪他們，這是他們這個年齡的特性。」

而周校長指，普遍幼稚園會在開學後一至兩個月內，即十月至十一月期間安排學生在校接種疫苗，對K1同學來說，還沒適應新學年的他們，噴鼻式相信更能順利進行。

香港有提供噴鼻感流疫苗診所一覽（資料取自18/19年度）

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