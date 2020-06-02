黎姿變身美女廚神　家中與囡囡整甜品　超豪廚房曝光

撰文：余嘉文
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黎姿（黎珈而）自從生下3名女兒，經常分享和女兒們的生活點滴。早前黎姿上載初次製作軟綿綿Pancake的影片，昨夜更上載和三位女兒一起整甜品的相片，意外曝光家中廚房，超豪華！
黎姿（黎珈而）早前為推廣保持社交距離，在家抗疫的訊息，上載和孩子一起整士多啤梨奶昔的相片，這次是她參與Pink Desserts Home Challenge 2020活動，為遺傳性癌症患者打氣。在黎姿的相片中可以見到，她家中的廚房超豪華，不但有一個超大料理台，還有超大雪櫃 、放置蔬果的冷藏櫃 、焗爐等等，簡直媲美烹飪教室！
（ig：gigilai_official）
其實黎姿近年專心自己醫美診所的工作，工作以外的時間都花在小朋友身上。除了會和孩子一起下廚，還會帶孩子外出行山郊遊，親親大自然。
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*PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020* 完成3杯🍓yogurt，同3隻小🐷一起為患者加油打氣！@sammi_chengsauman @yungchoyee @cecilia_pakchi_cheung 接力💪🏻 保持社交距離，在家抗疫，人人都可以做甜品達人，為遺傳性癌症患者打打氣！ 參加方法： 1. 製作一份具粉紅元素的甜品/飲品 2. 跟甜品合照 / 拍片開心SHARE上IG/ FB 3. Tag 3個朋友一齊參加 / *不接受挑戰便捐最少HKD20予香港遺傳性乳癌家族資料庫 - https://www.asiabreastregistry.com/en/donate #pinkdesserts2020 @asiabreastregistry