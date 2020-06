黎姿變身美女廚神　家中與囡囡整甜品　超豪廚房曝光

View this post on Instagram

*PINK DESSERTS HOME CHALLENGE 2020* 完成3杯🍓yogurt,同3隻小🐷一起為患者加油打氣!@sammi_chengsauman @yungchoyee @cecilia_pakchi_cheung 接力💪🏻 保持社交距離,在家抗疫,人人都可以做甜品達人,為遺傳性癌症患者打打氣! 參加方法: 1. 製作一份具粉紅元素的甜品/飲品 2. 跟甜品合照 / 拍片開心SHARE上IG/ FB 3. Tag 3個朋友一齊參加 / *不接受挑戰便捐最少HKD20予香港遺傳性乳癌家族資料庫 - https://www.asiabreastregistry.com/en/donate #pinkdesserts2020 @asiabreastregistry