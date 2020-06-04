【凍齡港姐】曹敏莉陳茵媺陳倩揚　生三個身材樣貌仍如少女　

不少早年經常出現目前幕前的香港小姐都已經榮升人母，部分更漸漸淡出熒光幕前，專心照顧仔女。其實不少港姐即使已經榮升人母，但樣貌依舊彷如選美近年，簡直就像是「凍齡」！以下8位凍齡港姐星媽個個保養得宜，究竟她們是如何保養？

1.陳茵媺日日做運動keep fit

2006年香港小姐冠軍陳茵媺在2013年下嫁陳豪後三年抱三，一家五口過得非常幸福。但原來陳茵媺已經39歲，真的看不出！陳茵媺作為三孩之母，樣子卻絲毫沒有老態，全靠堅持做運動。她曾經說過在精神不佳的時候會給自己很多理由來不做運動，不過最後依然選擇堅持。相信堅持做運動是陳茵媺不老原因之一。

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2.曹敏莉素顏靚樣十年如一日

2003年香港小姐冠軍曹敏莉2010年與相戀五年的男友結婚後育有兩子一女，雖然曹敏莉現時淡出幕前，不過37歲的他樣貌依然非常年輕。曹敏莉早前在ig上分享了自己做運動時的素顏自拍照，更被大讚「靚樣竟然十年如一日」，其實曹敏莉閒時都會去做運動，亦會和3個仔女一起到戶外吸收一下新鮮空氣。

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3.陳倩揚健康瘦身20磅

2008年香港小姐亞軍陳倩揚在2010年與拍拖8年的男友結婚，其後誕下兩子一女。陳倩揚曾經向我們分享，自己誕下小女兒後體重一度飆升至138磅，其後透過「低醣減肥法」成功在3個月內減去20磅。回復身材之餘，整個人都變得更加精神，真的看不出她已經是36歲的3孩之母！

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4.楊洛婷產後靠紮肚及瑜伽瘦身

2003年度香港小姐亞軍楊洛婷2014年與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚，現育有一女。雖然身為人母，不過楊洛婷的樣貌身材簡直就像個少女，完全看不出她已經39歲。楊洛婷在懷孕期間秉持「多吃蔬果少食甜」的原則，配合針灸，讓她在懷孕期間能夠「長胎不長肉」。產後透過古法紮肚及瑜伽和運動，保持健康身材。

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5.郭羨妮每朝起床飲一大杯水

1999年度香港小姐冠軍，現年45歲的郭羡妮育有一名女兒，雖然現在郭羨妮身形纖細，不過懷孕時她一度重至148磅，於是產後郭羡妮非常勤奮地做運動，特別針對身體容易積聚脂肪的位置加以鍛鍊與按摩。另外，郭羨妮亦特別注重補充水份，起床的第一件事便是喝下一大杯水，以達至促進血液循環、排毒的效果。

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7.楊思琦保持少食多餐原則

2001年香港小姐冠軍楊思琦是2個女兒的母親，41歲的楊思琦身材及樣貌到保持得非常好，不但皮膚白滑無瑕，而且樣子依舊童顏完全看不出是個41歲的媽媽。楊思琦平日很註重飲食，通常會吃得比較清淡，久不久才會放縱一下，亦會保持少食多餐的原則，每次只吃7、8成飽。另外，楊思琦亦會保持適量運動，例如行山。