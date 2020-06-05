【為食星二代】林芊妤李璨琛胡杏兒子女　可愛食相狂吸Like

香港不少星爸星媽喜歡分享仔女的生活點滴，部分星二代更加擁有個人的社交媒體賬號。其中Coffee林芊妤的兒子翟伯伯（翟德彥）就是極高曝光率的星二代之一，早前Coffee上載和老公慶生的相片，卻意外發現每一張照片中翟伯伯雙眼都緊盯著蛋糕，非常為食！其實除了翟伯伯，不少星二代都出名為食，今次我們盤點3大為食星二代。

1. Coffee囝囝 翟伯伯（翟德彥）

早前Coffee買了蛋糕為老公提早慶祝生日，在照片中翟伯伯雙眼都緊盯著蛋糕，Coffee忍不住上載一係列照片，留言「喂 老老實實 其實食得未呢 望到我金睛火眼都仲未有得食 #睇返啲相發現原來大佬一直都好專情咁望住....蛋糕」非常搞笑。

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2. 李璨琛囡囡 Lucy（李元元）

李璨琛囡囡Lucy（李元元）亦是非常受歡迎的星二代之一，肥嘟嘟的Lucy非常可愛，而且很為食。Lucy的個人Instagram有不少為食食相照片，甚至生日當天媽媽的禮物是「垃圾食物放題」。

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3.胡杏兒囝囝 Brendan （李奕霆）

胡杏兒囝囝Brendan亦是一個非常為食的星二代。去年胡杏兒老公李乘德在Brendan 2歲生日，上載了一係列Brendan的為食照片，並表示「爸爸媽媽愛你就像你愛食物一樣」。其實Brendan 1歲生日照片已經「眼甘甘」望著蛋糕，非常可愛。