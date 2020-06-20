姊弟戀｜楊怡羅仲謙無懼年齡差距修成正果　謝安琪張繼聰愛得甜蜜

娛樂圈有不少恩愛夫妻，老夫少妻亦非常常見，剛剛宣布再度做爸爸的鄭嘉穎就和太太陳凱琳相差21年。不過，原來娛樂圈亦不乏姊弟戀夫妻，儘管大多數不被看好，亦有不少姊弟戀夫妻能夠修成正果，甚至當上父母，包括楊怡羅仲謙、楊千嬅丁子高、謝安琪張繼聰、蔡少芬張晉及陳自瑤王浩信。

1.楊怡 羅仲謙 （相差5年）

最多人知道的姊弟戀夫妻非楊怡、羅仲謙莫屬，今年40歲楊怡與35歲的羅仲謙於2016 年結婚，今年4月誕下囡囡小珍珠，一家三口非常幸福。

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2.楊千嬅 丁子高（相差5年）

現年46歲的楊千嬅2009 年與丁子高結婚，二人年紀相差5年，結婚3年後誕下囝囝丁進諾Torres，一家三口非常幸福，楊千嬅和丁子高還會經常二人撐枱腳吃飯和旅行。

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3.謝安琪 張繼聰 （相差3年）

謝安琪和張繼聰是娛樂圈的模範夫婦，恩愛程度羨煞旁人。現年43歲的謝安琪2007 年與張繼聰結婚，二人年紀相差3年，育有一子一女，張繼聰曾於情人節在尖沙咀海旁自彈自唱給老婆聽，超甜蜜！

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4.蔡少芬 張晉 （相差1年）

現年46歲的蔡少芬2008 年與張晉結婚，二人年紀相差1年，結婚12年依然非常恩愛，早前蔡少芬更誕下第三胎，一家五口非常幸福，蔡少芬和張晉亦經常在社交媒體互晒恩愛，羨煞旁人。

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5.陳自瑤 王浩信 （相差2年）

今年38歲的陳自瑤2011 年與王浩信結婚，婚後誕下一女。二人結婚9年不斷傳出婚變傳聞，陳自瑤與王浩信就多次否認，但陳自瑤曾經於訪問中表示「沒有戴婚戒很久」。

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