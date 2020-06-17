【那些我愛過的人】馬貫東演活亞氏保加症患者特徵　社交差欠交流

在TVB新劇《那些我愛過的人》中，由《愛‧回家之開心速遞》演員之一的馬貫東飾演患有亞氏保加症的醫生一角，成功令大眾對亞氏保加症的認識更深，患者不擅於與人溝通、興趣單一等特徵令不少人也「對號入座」,到底怎麼才算患有亞氏保加症呢？

亞氏保加症患者最大問題是社交

劇集內，馬貫東飾演的古希晨醫生是亞氏保加症患者，他的人物設定相當不擅於與人溝通、做事有慣性及重複等，但卻是高智商人士。協康會教育心理學家黃俊傑指，自閉症和亞氏保加症都歸納於「廣泛性發展障礙」之下，而亞氏保加症患者的語言發展不會出現遲緩問題，智力更在中等或以上水平，因此讀書成績不會太差，但因為不懂看「眉頭眼額」，對於同學的玩笑都會認真看待，容易成為同學眼中的「怪人」，目前亞氏保加症沒有藥物治療，患者只可求助專家以行為與認知訓練去改善待人接物這一方面。

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黃俊傑指，在小朋友進入升小學的階段，約5至6歲，開始多與他人接觸，是觀察子女社交行為的好時機，而家長可留意以下幾項，去判斷小朋友是否有機會是亞氏保加症患者，如持續一段時間的觀察後仍有懷疑，便建議找專業人士做一個有系統的檢測：

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1.交流時只說自己感興趣的事

黃俊傑指，患有亞氏保加症的小朋友，和其他同學交流時，會只說自己感興趣的事，例如自己喜歡昆蟲、恐龍，便會一直圍繞此話題發表意見，而不會理會對方是否感興趣。

2.欠缺幽默感容易認真對待玩笑話

患有亞氏保加症的小朋友亦難以分辨甚麼是玩笑說話，一律會認真對待回應，容易會錯意從而令同學覺得患有亞氏保加症的小朋友比較奇怪，因此更容易在校園內成為欺凌對象。

3.堅持自己看法 解讀出現錯誤

黃俊傑分享，曾有一患有亞氏保加症的小朋友，在午膳時間被撞到，繼而大打出手，縱使事後老師了解後，證實碰撞到他的小朋友不是故意的，而且亦有即時道歉，但患有亞氏保加症的小朋友當下解讀是認為對方是故意，因此最終便出現這個誤會。

那些我愛過的人馬貫東忽略林文龍感受，專注自己感興趣的醫學解釋及檢查。