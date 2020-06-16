【肥B唔肥媽餐單】楊秀惠公開懷孕期餐單　分享陀B肥肚不肥身貼士

楊秀惠4月榮升人母，並淡出目前專心湊女.。楊秀惠懷孕時期貼出孕照，只見她身形依舊纖細，完全是「肥胎唔肥人」，令人羨慕，早前楊秀惠分享她懷孕期間的早餐餐單，介紹大家一些簡單、快捷又營養均衡的早餐。

早前楊秀惠分享她懷孕期間的早餐餐單，她表示「懷孕時拍了幾款營養的早餐，打算在坐月期間有空才post 在ig 和大家分享。」不過因為誕下囡囡後沒有時間才拖至現在，她還笑指「這段caption 我分了4次才成功寫好，因為中間VY哭了就要去照顧她。當媽媽真的不容易，各位媽媽們加油啊」

楊秀惠（ig：vvyeo）

楊秀惠分享指，「懷孕期間我很重視自己的飲食（相信很多懷孕的媽媽也一樣）尤其是早餐，我會花心思想一些簡單、快捷又營養均衡的早餐」並分享6款孕期早餐餐單。

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楊秀惠亦指出，自己在懷孕時幾乎每天早上都會吃奇異果吸收Vitamin C， 還會經常吃芝麻醬，她表示據說這樣吃寶寶頭髮會很美，並指出囡囡VY出世時的確有很多頭髮。此外，楊秀惠亦會每日喝滴雞精，可以補胎補身但又可以keep住身型不會變胖 。楊秀惠表示，目前囡囡VY還沒滿兩個月，但體重已經比出世時重了一倍有多。「寶寶吸收好營養好，健健康康、肥肥白白是所有媽媽最開心的事。」

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楊怡

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李雪瑩