【父親節】爸爸難開口傾湊仔　兩子父：接放學都埋唔到媽媽堆

有人說，男人的話題離不開「錢」和「女人」，事實上可能還有「湊仔經」。育有2名子女的爸爸Terrence，曾做過全職爸爸的他訴說「苦況」：「喺幼稚園門口埋唔到堆，同事之間又好少講湊仔。」眼看大家都「做人老豆」，惟各自修行、單打獨鬥。他接觸了DaDs Network後不但成為義工，後來更加入團隊，感慨終於有個地方讓爸爸理所當然傾湊仔。 攝影：龔嘉盛，部分圖片由受訪者提供

Terrence（右）和太太育有一子一女。（受訪者提供）

Terrence的大仔和細女分別8歲和7歲，在兒子讀幼稚園時，他當了9個月的全職爸爸。在幼稚園門前接放學的情況仍讓他印象深刻：「有5成係媽媽，4成係工人姐姐，1成係長輩，爸爸只有1、2個。見到一班媽媽圍埋傾湊小朋友，我就算想八卦吓學校教緊咩、老師好唔好，其實都好難做。」

男人之間談育兒，總是有點尷尬，Terrence也指之前在公司也知道有同事同為爸爸，可是卻從沒有像媽媽們般自然地談論自己的子女和育兒之道。他認為父親和母親對子女的教養和擔心都是一樣，即使爸爸也會想和仔女更親密，對他們升學選校亦會很擔心，可惜沒有「同路人」一起分享和分擔。

Terrence在4年前收聽電台節目時得悉DaDs Network，一個專門支援爸爸的非牟利組織，他立即登記成為義工。機構每月會為爸爸舉辦一次聚會，爸爸們終於有地方可以理所當然地大談「湊仔經」。「原來好多爸爸都會遇到我嘅煩惱，例如小朋友扭買玩具，一提出其他爸爸都會話佢哋試過。」能分享已令Terrence很開心，而組內更有「資深爸爸」分享各樣「法寶」，互相支援對方應對孩子不同成長階段的狀況。

「有啲方法都值得參考。」他分享說。

當小朋友扭買新玩具：

一號爸爸會和小朋友一起為玩具拍一張照片，假如幾天後孩子仍記得那份玩具，才會考慮購買。不過一般情況下，小朋友大多看不見就很快忘記。

二號爸爸會順便教小朋友理財，假如小朋友真的很想要，他會要求孩子貨比三家，找出最便宜的店舖才購買，趁機教導金錢觀。

爸爸和小朋友建立關係，無可否認會比媽媽難一點。（受訪者提供）

爸爸建立親子關係第一步：別問是非題

即使Terrence熱衷於「父親」的角色，但他亦坦言和小朋友建立關係是比媽媽難。「媽媽較易表達自己情緒，無可否認大部分小朋友都鍾意同媽媽傾偈。」爸爸和子女的話題較傾向解決問題，連普通聊天也會像目標為本。

「放工返屋企，啲爸爸慣咗問：做咗功課未？溫咗書未？執咗書包未？仔女答完就傾唔落去。」於是Terrence決心改變這個狀況。

他回到家先會和孩子打招呼，「要刷存在感，佢哋有時睇緊電視，可以完全唔發覺我返咗屋企。我會企喺電視前面，要佢哋叫我先」。他又戒掉「是非題」，會主動問仔女：「今日學校發生咩事呀？講吓你今日做咗咩事？」讓親子間的話題能延續下去。

另外，他出門前會和仔女擁抱，睡覺前又會和他們親親。「阿仔有問點解要抱抱，我會覺得係一個彼此認同嘅舉動。」Terrence說。

新世代爸爸多參與 多主動了解育兒

Terrence早前已由DADs Network的服務使用者及義工，轉為全職員工，為全港的爸爸提供實用知識和支援。他們在中小學舉辦講座，在通告上點名只有爸爸能出席，「曾有學校擔心出席人數太少，但最後好多爸爸參與，甚至提早嚟到」。

他認為，新世代的家庭多雙職父母，爸爸媽媽都共同分擔育兒的工作，家庭和社會亦會期望爸爸在育兒上有更高的參與度。而且社會上對爸爸的觀念亦慢慢進步，「而家唔會分好人、醜人，一黑一白係非現實，爸爸要同媽媽嘅教養態度一致，唔會對小朋友有求必應，而係多了解、多溝通」。