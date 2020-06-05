【小一入學面試班】面試訓練重要元素　令孩子放膽及有自省能力

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隨着6月小學分階段復課，2021/22學年的小一入學面試會陸續展開，即將要進行面試的幼稚園K2學生，在經過大半年停課之後，就要面對陌生的老師及環境去面試，相信是一大挑戰，趁停課留家的時間，家長可跟孩子多做不同的訓練。

我們請來小一升學顧問Miss Emma，在一連四集為大家講解面試常見的題型及答題技巧，第一集會講解講故事的技巧，第二集有關處境題的訓練，第三集是故事聆聽，究竟小朋友聽故事時要注意什麼？第四集是面試訓練應該包含什麼元素。

攝錄、剪接：郭晉傑

很多家長也有疑問，究竟可以怎樣為小朋友準備好小一入學面試？相信現在家長也很頭痛，因為小朋友已經多個月沒有上學，現在連跟其他小朋友玩或跟人交談的能力也好像差了，現在也是準備面試及報名的高峰期，究竟我們可以做什麼去幫小朋友準備？在面試訓練當中，需要有什麼元素？

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【Miss Emma 不一樣的面試班】

最近因為疫情關係，升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練。希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。

Miss Emma 現邀請應屆K2學生參加 【Miss Emma Online Interview Class】網上面試班結合了各直資私小面試元素設計出九個單元。

日期：2020年5月18日(一) 至 2020年6月30日(二)

時間：10:00 - 18:00

形式：網上課程

費用：$1,600（10堂）

報名連結：https://bit.ly/2WoKuSU

每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：

- 創意講故事

- 處境題練習

- 故事聆聽及速記

- 創意提升練習

- 數理邏輯

- 通識問與答

- 專注力及記憶力遊戲

- English Blend and Read （NET 主教）

- English Story Retelling （NET 主教）

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