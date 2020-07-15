為孩子親製生日蛋糕　以食物培育孩子　陳美齡對食飯有一個要求……

70年代，憑藉可愛外表與甜美歌聲，陳美齡是位紅遍香港、日本、東南亞的歌手。90年代，誕下長子後，她遠赴美國唸書，並於史丹福大學取得教育學博士學位。今天的她身兼作家、大學教授，而在大多人眼中，更是一位教子有方，談吐優雅的母親。 筆耕多年，今年她推出兩本新作。其中一本是她首部圍繞食品教育的著作。「食嘢係人最基本嘅慾望，『食』字由『人』字及『良』字組成，我哋食嘢係為咗成為一個更良好嘅人。而喺我教仔嘅過程中，飲食係一個非常重要嘅支柱。」 攝影：龔嘉盛、部分相片由受訪者提供

不讓孩子獨自進食

陳美齡今年推出新作《令孩子身心健康的23個飲食教育法》，分享不同年齡的孩子的飲食需知、簡易食譜，以及如何透過食物與孩子溝通。「喺我其他育兒書中，我發現自己唔係用好多篇幅嚟講飲食。小朋友如果唔健康，又點教得佢叻？而健康其中一個好重要嘅條件，就係飲食。我哋應該點樣食嘢、食乜嘢、同咩人食嘢，都係非常之高嘅學問。」

她認為，家長應讓孩子從小學懂欣賞食物、明白與食物的關係。而她照顧孩子其中一條黃金法則，是從不讓他們獨自進食。「父母同小朋友一齊食飯係非常之重要，有幾個好處。例如可以睇到佢哋嘅狀態，明明好鍾意食嘢，但今日食得少，點解呢？平時好鍾意講嘢，點解今日唔出聲呢？可以即刻知道佢問題，令小問題不至於變成大問題。」

她補充，孩子與其他人同枱食飯，更是一個學習過程。「小朋友一邊食嘢會一邊觀察，我成日都突然問小朋友『你覺得點？』。除咗想佢參與討論，亦喺佢無意中訓練聆聽力、理解能力、思考並擁有自己意見，再發表。人係不斷要學習，有咗呢個習慣，對佢日後成長都好有利。」

從下廚中學習

不時與孩子一同用餐，陳美齡自言不算是位廚藝了得的母親，但喜歡下廚，還會與孩子一起動手煮，就如他的長子自3歲起便開始接觸料理。一方面學懂自立，另一方面也是一種數學、策劃能力的鍛鍊。

「煮餸就係算術，用幾多錢、買幾多嘢、幾多個人食，預算幾多時間煮，可以具體化咁等佢哋感受算術係有用。小朋友學習時，當佢哋覺得有用，係學得特別快！過程亦牽涉策劃能力，去邊度買、同邊個去買、幾時去買、點樣煮，好多嘢要諗！」

她憶起與三位小孩一同烹飪，大家總有不同意見。「就算同一個食譜，每個人煮出嚟一定有啲唔同，漸漸小朋友就會有好多意見。同時亦給予佢哋創作空間，學懂欣賞別人，明白原來呢個世界係可以有變化，有差別先可以更精彩。」

她坦言，在學習烹飪的過程中，總必經歷無數失敗。「煮餸係要失敗幾次，先會好味，咁亦教到佢其實失敗係唔需要驚。當你成功時，一個人食，你會覺得好乏味㗎喎，亦意味當你成功，要懂得與人分享，先會有快樂嘅人生，呢啲都係無意中教到嘅人生道理。」

透過食物表達愛

陳美齡分享，在小朋友的成長過程中，有一個堅持，就是每年都會親手為孩子製作生日蛋糕。「每次問佢哋想食咩蛋糕，係會答『恐龍蛋糕』、『老虎蛋糕』、『熱帶魚蛋糕』，每次都好大挑戰！前年我生日，大家食完飯閒聊，佢哋三人發誓，如果日後有小朋友，每年都要自製蛋糕俾小朋友。我開心到呢… 真係好安慰！即係表示佢哋覺得呢個係好好嘅回憶，感受到媽咪嘅愛同努力，希望佢哋啲仔女都一樣可以咁開心。」

曾修讀兒童心理學與教育學，陳美齡分享，其教養之道離不開「愛」。「唔係話要贏在起跑線，所有嘢from start to finish都係愛。我嘅理念係無條件、無限量、隨時隨地嘅愛，無人會比你更愛你自己嘅仔女。唔係你生咗，就自然會去愛，係要你去湊，先會發揮父性、母性。」

她提到，孩子於0歲至12個月，是與父母建立關係的關鍵時期。「香港大多父母忙得滯，覺得呢個階段小朋友都唔識嘢嘅，交俾第二個湊咪得囉，係錯㗎！之後有咩事情，佢情願去搵工人，到咗青春期，就真係會反叛，就算廿幾、三十歲，都唔會覺得佢係需要尊敬你，或者值得佢去愛你。你真係愛佢，佢係會聽你話、信任你。唔係因為怕你，係唔想你失望、傷心，呢樣就係我哋做父母最想做到嘅境界。」

陳美齡新書《為孩子身心健康的23個飲食教育法》的星級作家親筆簽名本，將於7月15日至26日期間預售，詳情可登入萬里機構網站。

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