新冠肺炎∣留家抗疫5個月不出門　古巨基：囝囝健康比任何事都重要

近日新型冠狀病毒第三波疫情爆發，確診數字比起以往還要多，甚至出現了多宗源頭不明的本地感染個案，政府呼籲市民盡量不要外出，以免感染。日前古巨基就分享首次一家三口慶祝結婚6周年紀念日，他自爆因為疫情選擇留家抗疫，長達第164日沒有出門！

早前榮升爸爸的古巨基今年第一次一家三口慶祝結婚6周年紀念日，古巨基自爆已經第164天沒有出過家門，並表示本來計劃早前的連續沒確診日達到24日便能出關，但迎來第三波疫情，數字甚至比第一波更為讓人擔心，因此會繼續留在家中。

古巨基自爆已經第164天沒有出過家門（ig：leoku）

古巨基表示留在家中長達5個月的原因是因為「家中多了一位小生命，Kuson的健康比我倆任何事都重要，我們真的不敢冒任何風險，決定繼續自我隔離家中，觀望疫情情況。」，並強調雖然一直留在家中，但依然有工作。古巨基亦指出，為了安全起見決定讓我設計公司的同事們不用上班，改為在家Home office。，並呼籲「希望大家盡量減少社交活動多Stay home，如外出請常戴口罩，以策安全。」

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