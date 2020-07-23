【收納技巧】極速收起細玩具LEGO分類放好　盤點好用收納神器

受新冠肺炎疫情影響，孩子提早放暑假，留在家中自不然會玩玩具、看看書。玩了半天，便來到媽媽最崩潰的時刻 ─ 收拾遍地的玩具和配件！以下在淘寶及天貓找到的收納神器，除了可方便快捷的收起玩具，如LEGO、模型外，更可培養孩子的整理習慣！

LEGO抽屜、手提箱

在網上找到的LEGO收納用具相當多元化！這款價錢約為人民幣123至163元的LEGO抽屜可把細小的零件分類整理，不同尺寸的抽屜更可讓用家自由組合拼砌，同時適合積木、拼圖收納。

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這款LEGO手提盒子價錢約為人民幣77至114元，容量頗大，可自行添加分層及可拆隔板。

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這手提箱的作用令人意想不到，簿身設計，側面內藏抽屜，可用來收起LEGO。紅色的面板與LEGO相容，孩子可直接在面板建構LEGO場景，價錢為人民幣68元。

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極速收起散件玩具

這個表面是圓筒形的收納箱，實際上是個讓用家極速收起散件玩具的神器！筒子的圓形頂蓋連接內層的大裡布，孩子把筒內的玩具倒出後，媽媽可極速把玩具重整，收回筒內。其備有不同的圖案款式及尺寸，售價約為人民幣59至108元。

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小模型收納架

這款亞加力模型展示架售價為人民幣150元，賣點為大容量、高層距、大深度。用家可加疊層數，並可從側面270度大角度開門，方便取出及放回模型。

這款亞加力展示架售價約為人民幣363元，一盒6格，可360度全方位展示模型，可隨意加疊層數。

這款掛牆展示櫃備有3層至9層款式，價錢介乎人民幣50至260元，以木質拼接亞加力面蓋而成，並設兩種開門方式。

至抵配件收納盒

這款透明收納盒售價為人民幣12元，設有10格，可用作收藏玩具小配件，如公仔眼睛、鼻子等。

書本收納神器

這款書本收納箱備有白色及透明款式，可手提移動，適合收藏兒童繪本。白色款更特設可隨時更換的標簽卡，方便媽媽按程度把書本分類。款式備有不同尺寸，價錢介乎人民幣25至52元。

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這款大容量透明書架價錢為人民幣259元，雙層設計，可加疊，躺著放則更方便孩子拿書。

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