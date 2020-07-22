【兒童成長】食物器皿都講究　日本孩子快樂健康秘訣因7個小習慣

自古以來，人類都不停尋找長壽法則，不少學者亦著力探究日本人的長壽秘密。原來他們健康的飲食及生活習慣，是源自童年！當各國都存有兒童癡肥和糖尿問題，日本孩子近年的肥胖水平卻有下降趨勢，究竟日本家長如何培養孩子的飲食和生活好習慣？

日本媽媽森山直美是一名作家，她與丈夫及各地專家、醫生和營養學家進行訪談，並歸納出7個培養孩子健康的關鍵。

按圖即睇日本孩子的健康秘密：

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1.膳食以植物作基礎

日本料理本是高質量的營養食品，當滿足了身體需要，自然會減少對垃圾食物的渴求。而家長並不需要依賴海藻、壽司和豆腐來令孩子健康，只需朝更健康的方向調整家庭飲食習慣。

家長可在家庭膳食中包羅更多以植物為基礎的食物，例如水果，蔬菜，豆類，全穀類，以及含健康脂肪的食品，如富含奧米加3的魚，以及含較少加工糖和鹽的食物。這類食物卡路里相對較低，營養成分較高，可降低肥胖及由肥胖引發的疾病風險。還有一個日本人的秘密，是他們的膳食基礎為大米。相比起麵包或麵食，他們更常進食珍珠米或胚芽米，卡路里亦相對更低。

2.一起用餐 偶爾享受零食

家長可鼓勵孩子，有節制的享受零食和喜歡的食物，以適當的數量和頻率享用。北海道鹿島櫻花幼兒園的營養學家高橋友美鼓勵家長，不需要太刻意限制孩子的飲食，反而保持放鬆的心態，孩子可以輕鬆舒適地進食，更享受食物的味道。

她更強調一家人一起用餐的重要性。「即使很忙，也要設定一個特定的進餐時間，每天至少可以坐下來和孩子一起吃飯。用愛去烹飪，孩子會感受得到，你亦會感到快樂。」而兒科雜誌亦曾有研究指，住家飯的溫暖、家人間的食物交流，與降低兒童肥胖風險有著密切關係。

3.鼓勵孩子探索食物

隨著年紀增加，兒童對食物的喜好會產生變化。讓孩子有各種各樣的選擇，同時樹立一個榜樣，引導他們走向更健康的模式。孩子體驗健康食物的時間越早，越廣泛，兒童時期就會更健康。當他們重複嘗試，便會吃更多和喜歡更多。

食器的尺寸也會影響孩子的飲食習慣！

4.著重食器尺寸

當外出用餐，我們往往都會覺得份量太多，令人不自覺地食過量。家長不妨把家裡的大盤子放在廚櫃的最高處，襲孩子以較小的盤子用餐，例如把沙律、麵包放在直徑約4至6英寸的盤子，或約1至3英寸（容量約100至200毫升）的碗。

美國天普大學（Temple University）肥胖研究及教育中心主任 Jennifer Orlet Fisher認為，為孩子們提供較小的盤子，有助於保持適當的進食份量，但也提醒家長，別吝嗇放上水果和蔬菜！

5.讓孩子多跑跳

孩子每天至少需要60分鐘的中等強度的運動鍛煉，世界衛生組織報告指，5至17歲兒童的體育鍛煉有助骨骼、肌肉和關節發展，以及心血管系統的健康，改善對焦慮和抑鬱症狀的管理，並提供自我表達和社交互動的機會。

有研究發現，與其他類似收入國家相比，日本上學或騎自行車上學的兒童比例異常地高（98.3％），這顯然與日本兒童肥胖率低有關。家長可嘗試與孩子一起步行上學，或到操場玩耍，多點奔跑和跳躍，可令他們更快樂，學習更專注。

6.讓孩子走入廚房

家長不妨建立一個圍繞健康食物和生活方式的家庭環境，其中一個方法是讓孩子走入廚房。Appetite學術期刊曾發表一項針對6至10歲兒童的研究，指讓兒童接觸料理，參與健康均衡的飲食準備，是改善孩子飲食習慣的一種策略。

7.成為孩子需要的老闆

一些家長對孩子行使權威時會感到不自在，但是當涉及向孩子傳達食物和生活習慣時，日本父母會使用的是恰當的權威，而非專制的方法。心理學家 Diana Baumrind在60年代首創開明權威型管教，讓家長成為孩子所需要的老闆。

其中一個簡單有效的方式，是避免「因為我這樣說」之類的短語，因為這會削弱他們對你的信任。家長可制定指導方針和規則，聆聽問題，而不是具侵入性的和限制性的，並以支持取代懲罰。

資料來源：Business Insider、Pediatrics