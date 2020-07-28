【小一報名】全港直資及私立小一報名詳情　多校取消首輪面試

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受新冠肺炎疫情影響，不少直資及私立小學的2021/22年的報名及面試日期也需要延期，有學校原本安排在7至8月面試，期後更取消首輪面試，改為提交影片或Portfolio取代。此外有學校亦已公布將會提交影片，以代替首輪面試，包括德望小學及保良局香港道教聯合會圓玄小學，現時有21間直私或私立小學正接受、或即將接受報名，家長要緊記報名時間，以免錯過。

（資料持續更新）

2021/22 直資及私立小一報名詳情

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拔萃女小學

報名日期：2020年8月24日 至9月4日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年10月

次輪面試日期：2020年11月

取錄結果公布日期：2020年12月

報名連結

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拔萃男書院附屬小學

簡介會日期：2020年8月29日（網上舉行，將於8月中公布簡介會報名詳情）

報名方法：網上申請

報名日期：2020年8月29日 至9月4日

首輪面試日期：2020年10月

次輪面試日期：2020年11月

取錄結果公布日期：2020年12月

報名連結

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保良局陳守仁小學

報名日期：2020年8月1日至8月12日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年9月26日、10月2或3日

次輪面試日期：2020年10月24日

家長分享會：2020年11月

取錄結果公布日期：2021年2月

報名連結

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英華小學

報名日期：2020年7月30日至8月1日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年9月初

次輪面試日期：2020年10至11月

第三輪面試日期：2020年12月至2021年2月

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聖保羅書院小學

報名日期：2020年7月31日至8月12日

報名方法：網上申請，因疫情關係已取消親身遞交申請

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培僑書院

簡介會日期：2020年9月5日

報名日期：2020年7月20日至9月14日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年10月17或18日

次輪面試日期：2020年11月初

取錄結果公布日期：2020年11月尾

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香港真光中學 (小學部)

報名日期：2020年6月22日至8月17日

報名方法：掛號郵寄報名表及文件

面試日期：2020年10月23或24日

取錄結果公布日期：2020年11月中

報名連結

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福建中學附屬學校

報名日期：2020年6月1日至9月14日

報方法法：網上申請

首輪面試日期：2020年10月10或17日

次輪面試日期：2020年11月7日

取錄結果公布日期：2020年11月23日前

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德望小學暨幼稚園

報名日期：2020年6月29日至7月31日

報方法法：先在網上登記，再郵寄資料到學校及上載影片到校網

揀選部分人進行，面試日期：2020年10月17日

取錄結果公布日期：2020年11月14日

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高主教書院小學部

報名日期：2020年7月11至8月28日

報名方法：網上申請/親身遞交

首輪面試日期：2020年9月19日

次輪面試日期：2020年10月24日

取錄結果公布日期：2020年11月

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香港培正小學

報名日期：2020年7月10日至8月10日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年8月29日

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崇真小學暨幼稚園

報名日期：2020年6月1日至8月31日

報名方法：網上申請

面試日期：2020年10月

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保良局香港道教聯合會圓玄小學

報名日期：2020年8月3至23日

報名方法：網上申請/親身遞交

首輪面試日期：面試形式將改為呈交申請人的面試短片

次輪面試日期：2020年10月19至21日(網上面試或到校面試）

取錄結果公布日期：2020年11月25日

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德雅小學

報名日期：2020年8月17至22日

報名方法：親身遞交

首輪面試日期：2020年10月17或24日

取錄結果公布日期：2020年11月15日或之前

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聖瑪加利男女英文中小學

報名日期：2020年5月21日至9月31日

報名方法：網上申請

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播道書院

報名日期：2020年6月11日至8月6日

報名方法：網上申請

面試日期：2020年9月12或19日

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啟基學校

報名日期：2020年7月1日至10月3日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年10月10、17或24日

次輪面試日期：2020年11月7或14日

取錄結果公布日期：2020年11月20日

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和富慈善基金李宗德小學

報名日期：2020年8月3至21日

報名方法：先在網上登記，再親身到校交表

首輪面試日期：2020年8月29或30日

次輪面試日期：2020年9月19日

家長面談：10月9日

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九龍禮賢學校暨幼稚園

報名日期：2020年9月3至5日

報名方法：親身到校遞交

面試日期：2020年10月

取錄結果公布日期：2020年11月

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基督教香港信義會宏信書院

報名日期：2020年7月6日至9月14日

報名方法：網上申請

首輪面試日期：2020年10月10或17日

次輪面試日期：2020年11月4日

取錄結果公布日期：2020年11月中

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救恩學校（小學部）

報名日期：2020年7月20日至8月21日

報名方法：網上申請

面試日期：2020年9月19、21、26或30日

取錄結果公布日期：2020年10月21日

報名連結

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