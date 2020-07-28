【小一報名】全港直資及私立小一報名詳情　多校取消首輪面試

受新冠肺炎疫情影響，不少直資及私立小學的2021/22年的報名及面試日期也需要延期，有學校原本安排在7至8月面試，期後更取消首輪面試，改為提交影片或Portfolio取代。此外有學校亦已公布將會提交影片，以代替首輪面試，包括德望小學及保良局香港道教聯合會圓玄小學，現時有21間直私或私立小學正接受、或即將接受報名，家長要緊記報名時間，以免錯過。

（資料持續更新）