【小一報名】全港直資及私立小一報名詳情　多校取消首輪面試

受新冠肺炎疫情影響，不少直資及私立小學的2021/22年的報名及面試日期也需要延期，有學校原本安排在7至8月面試，期後更取消首輪面試，改為提交影片或Portfolio取代。此外有學校亦已公布將會提交影片，以代替首輪面試，包括德望小學及保良局香港道教聯合會圓玄小學，現時有21間直私或私立小學正接受、或即將接受報名，家長要緊記報名時間，以免錯過。
（資料持續更新）
2021/22 直資及私立小一報名詳情
拔萃女小學
報名日期：2020年8月24日 至9月4日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年10月
次輪面試日期：2020年11月
取錄結果公布日期：2020年12月
拔萃男書院附屬小學
簡介會日期：2020年8月29日（網上舉行，將於8月中公布簡介會報名詳情）
報名方法：網上申請
報名日期：2020年8月29日 至9月4日
首輪面試日期：2020年10月
次輪面試日期：2020年11月
取錄結果公布日期：2020年12月
保良局陳守仁小學
報名日期：2020年8月1日至8月12日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年9月26日、10月2或3日
次輪面試日期：2020年10月24日
家長分享會：2020年11月
取錄結果公布日期：2021年2月
英華小學
報名日期：2020年7月30日至8月1日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年9月初
次輪面試日期：2020年10至11月
第三輪面試日期：2020年12月至2021年2月
聖保羅書院小學
報名日期：2020年7月31日至8月12日
報名方法：網上申請，因疫情關係已取消親身遞交申請
培僑書院
簡介會日期：2020年9月5日
報名日期：2020年7月20日至9月14日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年10月17或18日
次輪面試日期：2020年11月初
取錄結果公布日期：2020年11月尾
香港真光中學 (小學部)
報名日期：2020年6月22日至8月17日
報名方法：掛號郵寄報名表及文件
面試日期：2020年10月23或24日
取錄結果公布日期：2020年11月中
福建中學附屬學校
報名日期：2020年6月1日至9月14日
報方法法：網上申請
首輪面試日期：2020年10月10或17日
次輪面試日期：2020年11月7日
取錄結果公布日期：2020年11月23日前
德望小學暨幼稚園
報名日期：2020年6月29日至7月31日
報方法法：先在網上登記，再郵寄資料到學校及上載影片到校網
揀選部分人進行，面試日期：2020年10月17日
取錄結果公布日期：2020年11月14日
高主教書院小學部
報名日期：2020年7月11至8月28日
報名方法：網上申請/親身遞交
首輪面試日期：2020年9月19日
次輪面試日期：2020年10月24日
取錄結果公布日期：2020年11月
香港培正小學
報名日期：2020年7月10日至8月10日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年8月29日
崇真小學暨幼稚園
報名日期：2020年6月1日至8月31日
報名方法：網上申請
面試日期：2020年10月
保良局香港道教聯合會圓玄小學
報名日期：2020年8月3至23日
報名方法：網上申請/親身遞交
首輪面試日期：面試形式將改為呈交申請人的面試短片
次輪面試日期：2020年10月19至21日(網上面試或到校面試）
取錄結果公布日期：2020年11月25日
德雅小學
報名日期：2020年8月17至22日
報名方法：親身遞交
首輪面試日期：2020年10月17或24日
取錄結果公布日期：2020年11月15日或之前
聖瑪加利男女英文中小學
報名日期：2020年5月21日至9月31日
報名方法：網上申請
播道書院
報名日期：2020年6月11日至8月6日
報名方法：網上申請
面試日期：2020年9月12或19日
啟基學校
報名日期：2020年7月1日至10月3日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年10月10、17或24日
次輪面試日期：2020年11月7或14日
取錄結果公布日期：2020年11月20日
和富慈善基金李宗德小學
報名日期：2020年8月3至21日
報名方法：先在網上登記，再親身到校交表
首輪面試日期：2020年8月29或30日
次輪面試日期：2020年9月19日
家長面談：10月9日
九龍禮賢學校暨幼稚園
報名日期：2020年9月3至5日
報名方法：親身到校遞交
面試日期：2020年10月
取錄結果公布日期：2020年11月
基督教香港信義會宏信書院
報名日期：2020年7月6日至9月14日
報名方法：網上申請
首輪面試日期：2020年10月10或17日
次輪面試日期：2020年11月4日
取錄結果公布日期：2020年11月中
救恩學校（小學部）
報名日期：2020年7月20日至8月21日
報名方法：網上申請
面試日期：2020年9月19、21、26或30日
取錄結果公布日期：2020年10月21日