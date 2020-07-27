【新冠肺炎】新學期情況未明朗　有小學校長憂12月前初小未能復課

隨着疫情狀況不樂觀，連續多日確診數字突破一百，而對於一眾學生來說，已經因疫情而度過了一個「縮水」學期，如果疫情持續不明朗，新學期亦很大機會受到影響，而即使順利開學，疫情會否因學開而迎來再一次爆發，都是家長擔心的事。

教育局局長楊潤雄早前與中小學界代表舉行視象會議，討論停課及復課安排。教育局考慮於8月17日或以後給予彈性，讓學校進行中一新生適應課程及高中補課；而9月的開學日會因應疫情，或需要「分階段」開課，預計整個9月採取半日上課的安排。

「分階段」復課和以往一樣，都是按年齡分批，以小學為例，有校長建議9月安排高小學生率先復課，相隔一至兩星期，再到初小復課。由於小一新生需時適應新的學習環境，提議在初小復課前，優先逐批分班回校。局方收集學界意見後，料會開課前兩至三星期前公布，讓學校能夠及早準備。

調整課程為老師重任

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長指，面對疫情對教學的影響，學校必定會調整課程去，畢竟時間失去了就是失去了。而調整課程這項工作，是老師的重任之一，因為這部分不會有指引，全靠老師的經驗去篩選出重點內容教學。而且，不少學校亦有提前準備教學錄像以防萬一，梁校長補充調：「這些教學錄像，無論復課順利與否都用得着，因此有個準備是好事。」

除了學習進度外，另一個學校面對的挑戰便是防疫！梁校長指目前防疫最大難題不是物資，而是如何有效地做好校園清潔，因為已變種的新冠病毒，繁殖速度更快，傳染速度比以往快3至9倍，所以如何保持校園每天的清潔成為一大重點。

學生恐回歸網上學習

由於疫情再一次惡化，香海正覺蓮社佛教陳式宏學校康主任表示，原先安排部分級別同學回校進行增潤課程，現將因應疫情的情況，或轉為網上會議形式進行。校方亦已為學生新一階段的「停課不停學」作好準備，將安排實時網課及關顧學生心靈需要而校本製作的網上課程安排。

+ 9 + 8 + 7

亞斯理衛理小學亦因疫情暫停了所有假期補課，校長林德育指，預計最壞情況是9至12月低年級的學生未能上學，學生要在網上進行學習。老師會如往年一樣，在八月下旬回校準備來年的規劃，包括着手安排9月網上的學習材料。

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