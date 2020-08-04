【NETFLIX】留家抗疫5大最新上線推介　必煲韓劇宋智孝飾單親媽媽

近日因新冠肺炎第3波的關係，大家都多了時間留在家，媽媽日頭要照顧仔女又要煮飯一腳踢，晚上最好的活動當然是「煲劇」解悶！NETFLIX有不少最新上線的節目值得一追，看看以下的推介會否成為你的心水片單吧！

推介1：《我們，愛過嗎？》—— 宋智孝飾中女 單親媽媽開展5角戀

《雖然是精神病但沒關係》結局剛完，是時間開新韓劇了！《我們，愛過嗎？》由凍齡女神宋智孝、孫浩俊、宋鍾鎬、具子成、金敏俊及金多絮主演，宋智孝飾演一名中女單親媽媽，獨力撫養女兒14年，突然在生活中遇見4種不同類型的男人，包括壞男人、吝嗇男人、年輕男人和性感男人，由曖昧關係到開展5角戀！已經多年沒燃過愛火的她會怎樣選擇呢？

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推介2：《就愛斷捨離》——虐心泰電影 向前度說再見 一場感情大掃除

「斷捨離」是近年流行的熱潮，心存感謝地斷絕不需要的東西、捨棄多餘的事物、斷絕時不要太留戀過去、放下對事物的執著，並開展簡約的生活路線。曾出演泰國電影《出貓特工隊》的女演員Chutimon Chuengcharoensukying任女主角，她高冷具個性的外表，加上精緻精湛的演技已經值得棒場。故事講述女主角小琴一心想把環境雜亂的住屋改造成簡約風格，毅然把家裡的東西都棄掉。在整理的過程中，小琴翻出很多舊時的回憶，並發現一部前男友送的相機，勾起心中難以面對的思緒，她決定親自把相機送回去，並為這段帶有遺憾的愛情說再見。

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推介3：《盜海豪情：8美千嬌》—— Anne Hathaway+Rihanna 華麗時裝珠寶秀

2001年的經典之作《盜海豪情》由史提芬蘇德堡執導，佐治古尼、畢彼特、麥迪文、茱莉亞羅拔絲主演，堪稱最強電影班底。繼後都有拍過續集，同是以男星作主打，2018年的《盜海豪情： 8 美千嬌》則一改以往作風，改由女星作主角，進行一場盜寶故事，令人眼前一亮。這次的班底是亮點之一，Anne Hathaway、Awkwafina、Cate Blanchett、Helena Bonham Carter、Mindy Kaling、Rihanna、Sandra Bullock、Sarah Paulson飾演8大美女盜賊，個性不一，各有發揮。劇情峰迴路轉，不乏笑點，沒有悶場，另一亮點就是華麗的時裝珠寶秀，十分亮眼！

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推介4：《日本沉沒2020》—— 動畫展現極端生離死別 為了生存你可以去到幾盡？

今年世界各地都受疫情打擊，日本九州更受洪水侵襲，而日本亦不時發生地震等天然災難。動畫劇集《日本沉沒2020》正好描述2020年東京奧運後的東京經歷一場嚴重的地震，日本即將沉沒，要活下去並不容易。主角武藤一家在震災中面對生離死別，同時互相扶助及拼命生存。動畫共10集，每集20多分鐘，可以輕鬆一天追完。

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推介5：《移民國度》—— 花3年拍攝紀錄片 細看美國移民體制

香港人最近的話題也離不開「移民」，要移民的亦要面對很多未知之數和種種難關。NETFLIX紀錄片《移民國度》花了3年時間拍攝，深入探討了美國現今的移民現況和體制。當中記錄美國移民和海關執法局的行動，以動人的角度側寫多位移民人士，包括新移民、長期居民、也有被驅逐出境的美國退伍軍人等。