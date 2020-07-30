【媽媽必學】餐後食剩餸菜1小時內要放雪櫃　存放器皿唔好揀呢種

新冠肺炎確診個案急增，疫情影響下當局早前宣布收緊防疫限制，於周三（29日)起限聚令由4人縮至2人，食肆全日禁堂食不能堂食用膳。留家抗疫期間，大部分媽媽都選擇親自下廚，早午晚3餐食，盡可能減低感染風險。煮飯後少不免會有吃不完的剩菜，很多人會選擇將它們保存到雪櫃，以免浪費。要更妥善地保存剩菜，就要留意以下幾項要點。

處理剩菜方法：

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室溫2小時內要放入雪櫃

吃完飯後許多人會將剩菜繼續放置在餐桌上，等到飯菜變涼才放入雪櫃中保存。但是，在這個過程中，剩菜很大可能已經滋生大量的微生物。根據美國食品藥物管理局(FDA)指出，導致食物中毒的細菌會在室溫下迅速生長，最多放置2小時便要冷藏，如果食物置於炎熱環境中，如高於32 °C，則要在1小時內保存到雪櫃裡。

美國FDA 亦指出，剩菜即使看不見異樣或沒有異味，不一定代表食物仍然適宜食用。因為烹調過程、保存方式都會影響食物受污染的可能性。為了防止食物中毒，FDA建議剩菜放置雪櫃3至4天內要扔掉，並在密封的容器上標示開始放置的日期。

避免將剩菜裝入塑膠容器

除了放入雪櫃的時間之外，亦要謹慎選擇盛載剩菜的容器。以有蓋密封的保鮮盒保存剩菜，可以防止細菌進入，保持食物的水份，並避免剩菜吸收其他食物的異味。

根據陽明大學環境與職業衛生研究所陳美蓮教授研究發現，塑膠製的食物盒不適宜盛載剩菜。塑膠容器加熱後會釋出過高的塑化劑(DEHP)，超出每日可接受攝取量60%以上。研究更指出，所有塑膠材質的容器即使不加熱，將帶有油份的飯菜裝入膠盒，亦同樣會有塑化劑溶出。此外，過度清洗或者使用過久，都可能會令膠製食物盒受損並釋出塑化劑。比起塑膠製保鮮盒，價格較高的玻璃製盒更適合盛載剩菜，除了對健康有保證，玻璃盒能通用於微波爐、電鍋，使用上更加方便。

除了清潔，用對方法收納食材亦能夠保持衛生：

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關於剩菜的迷思

有很多人以為要等待剩菜完全冷卻才能放入雪櫃，有研究指出食物降溫到50至60°C，即有些溫熱的手感，就能放入雪櫃。而較大份量的剩菜如一鍋湯，可以將它們裝成小份量，分別放進雪櫃冷藏。為了殺死致病的細菌，再次食用剩菜前一定要加熱到165 °F (74 °C)，最好一次內食用完畢。

不過，可能有人不能在一次內食完所有剩菜，原來這些剩菜可以再次冷藏，但要確保先將它們加熱到165 °F，之後才放回雪櫃。如果預料會存放較久，可以直接將剩菜放入冷凍層。

大部分人都會使用微波爐翻熱剩菜，原來用微波爐加熱完成後，最好先等待幾分鐘，才將剩菜從微波爐取出並均勻翻拌。這是因為加熱後，容器仍然會用餘下的熱力令剩菜繼續升溫，令食物可以更加安全地食用。

13種食物放雪櫃反而不能保鮮

除了剩菜，在疫情期間媽媽會常備不同的食材存放在家中，對於需要放置一段時間的食品，大家很自然第一刻會想到的，就是放入雪櫃！不過雪櫃並非萬能，有些食物放雪櫃只會弄巧成拙，輕則影響口感，重則影響味道，不想浪費食物就要了解更多！

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參未資料：FDA、WebMD、台灣研究