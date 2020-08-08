【留家抗疫】陳柏宇與女兒客廳打羽毛球　張柏芝兒子私家泳池游水

住在大屋內相信是不少香港人的願望，不過香港寸金尺土，要住大屋並不容易。王祖藍就在內地綜藝節目中公開了家中的面貌，除此之外，不少藝人亦曾經分享過自己家中的樣貌，例如陳柏宇早前就上載和囡囡在廳打羽毛球的影片，黃伊汶亦曾經分享在家玩滑梯的短片。

1.陳柏宇客廳打羽毛球

陳柏宇差不多每日都會在instagram開直播分享和囡囡Abigail的生活，早前一段直播中就見到陳柏宇和Abigail在客廳打羽毛球，而另一段短片中則見到Abigail的睡房亦非常大間，有不少毛公仔，亦有一張書枱，露台更大到可以開充氣泳池讓Abigail游泳。

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2.黃伊汶家中設兩層滑梯

黃伊汶曾經分享和囝囝陳真在家玩滑梯的短片，黃伊汶一家三口住在複式大屋，樓梯位置加裝滑梯，小朋友可以「瀡」滑梯落樓。除此之外，大屋有超大花園、迷你圖書館、畫室及園藝室等設施，讓囝囝在家中都可以放電！

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3.王祖藍家中超大客廳

王祖藍和太太李亞男經常「夫妻檔」進軍內地綜藝，早前在綜藝節目《做家務的男人》第二季中，王祖藍和李亞男現身家中，只見二人的愛巢面積過千呎，大廳以白色為主調，設計簡約，客廳除了有電視及梳化，亦預留不少位置讓小朋友玩。廚房方面，長方形廚房位置寬敞，王祖藍更會親自下廚為家人煮飯！

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4.張柏芝住獨立屋設私人泳池

張柏芝和3個囝囝住在獨立屋豪宅，張栢芝曾經在instagram中照片和影片曝光豪宅的內部，只見獨立屋樓高兩層，外面還有私人泳池，3個兒子可以在泳池暢泳。

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5.陳展鵬家中搭營

陳展鵬自囡囡小豬比出世後，變身愛家好男人，經常分享和囡囡的生活點滴。早前陳展鵬更特意在家搭營為愛女解悶，相片中更曝光環境闊落、空間感十足的大廳。

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6.Bob家設學習間及玩樂室

育有4名仔女的Bob林盛斌經常在Instagram 分享和仔女的相處點滴，很多人都留意到Bob 和家人居住的家非常廣闊。Bob 現居於九龍塘獨立別墅，在以前發佈的影片中可見，Bob的家共有3層樓，4個仔女還有「學習間」，用作放置教材、做功課等，此外更有玩樂室，主人房大到可以讓仔女翻筋斗、拱橋和跳舞。

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7.黎諾懿家住頂層連超大天台玩水

黎諾懿和太太李潔瑩育有兒子小春雞，一家三口居於西半山羅便臣道的帝匯豪庭頂層連天台，價值四千萬的單位，早前小春雞生日，黎諾懿更在家中為囝囝搞生日會，亦曝光豪宅的內部，只見客廳位置非常寬倘，招待親朋戚友都冇問題！而家中還有大露台可以種植植物和玩水！

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